“Akıntıya Karşı Yazılar” Omorfo Khora’da Tanıtılacak

Münür Rahvancıoğlu’nun kaleme aldığı “Akıntıya Karşı Yazılar - Postmodern Açmazlara Devrimci Yanıtlar” kitabının tanıtım ve imza etkinliği, 19 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Khora Kitap Omorfo'da gerçekleştirilecek.

Söyleşide, kitabın editörü Ali Şahin ve kitabı “Kıbrıs’a Soldan Bakmak” adıyla Türkiye’de yayımlayan Kalkedon Yayınları sahibi Hakan Tanıttıran kısa birer konuşma yapacak. Ardından yazarın sunumu, okurların soru ve katkıları ile imza etkinliği yer alacak.

Eser, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri ve Baraka aktivisti olan Rahvancıoğlu’nun ikinci kitabı. Üç bölümden oluşan kitapta “Solda Postmodern Tahribat”, “Kıbrıs Sorununa Emek Ekseninden Bakmak” ve “Asimilasyon ve Gericilik Karşısında Ne Yapmalı?” ana başlıkları yer alıyor. Yazarın Argasdi isimli kültür-sanat-politika dergisinde ve çeşitli gazetelerde yayımlanan yazılarından derleyip güncelleyerek oluşturduğu makaleler; siyaset, feminizm, şiddet, sivil toplumculuk, popülizm, milliyetçilik, tarih, asimilasyon, laiklik, barış, emeğin hakları gibi konuları ele alıyor. Yakın geçmişimizdeki “Reddediyoruz” gibi sokak mücadelelerini de inceleyen kitap, ortaya koyduğu siyasi tahlilleri ile ülkemiz soluna farklı bir bakış sunuyor.

19 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te Khora Kitap Omorfo'da gerçekleşecek etkinliğe tüm kitap severler davetlidir