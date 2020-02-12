Akit TV’de Akıncı’ya tehdit: “Akıncı, Murat Karayılan gibi patlatılacak adam durumuna geldi”

Akit TV’ye konuk olan ANKA Teknoloji Üniversitesi Vakfı Başkanı Mehmet Hakan Sağlam Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın The Guardian’a verdiği demeç ile ilgili konuştu. Sağlam, PKK lideri Murat Karayılan’ın da Akıncı gibi konuştuğunu işaret ederek, “Bizim için Karayılan teröristtir, bizim İHA’larımız Karayılan’ı bulduğu yerde patlatır. Bence Akıncı’nın yaptığı açıklamalar da Karayılan’dan farklı değildir ve patlatılacak adam durumuna gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“KENDİSİNİ CUMHURBAŞKANI OLARAK TANITAN BİR ZAT-I MUHTEREM”

Mehmet Hakan Sağlam, Cumhurbaşkanı Akıncı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs ile ilgili olarak maalesef kendisini Cumhurbaşkanı olarak tanıtan bir zat-ı muhterem Mustafa Akıncı, bundan 3-5 ay önce Barış Pınarı Harekatı’nı yaparken de yine böyle bir edepsiz açıklama yaptı.

“BU ADAMIN DIŞARIDAN ALDIĞI TALİMATLARI YERİNE GETİREN BİR KUKLA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

Hatta o zaman ben de ağar konuşmuştum, her halde ağzından kaçırdığını söylemiştim. Fakat, özellikle son yapmış olduğu açıklama benim açıklamamı haklı duruma getirdi. Bu adamın artık dışarıdan aldığı talimatları yerine getiren bir kukla olduğu ortaya çıktı.

“AKINCI’NIN AÇIKLAMALARININ AYNISINI MURAT KARAYILAN DA YAPIYOR”

Bence bu konu Türkiye açısından bir güvenlik meselesidir. Bunun yaptığı açıklamaların aynısını Murat Karayılan da yapıyor. PKK’nin lideri Karayılan da Türkiye’yi bir işgalci güç olarak tarif ediyor, Türkiye’nin Kuzey Kürdistan’daki eyaletleri işgal ettiğini ileri sürüyor. Türkiye’nin Kuzey Kürdistan’ı yutmaya çalıştığını söylüyor. Bizim için Karayılan teröristtir, bizim İHA’larımız Karayılan’ı bulduğu yerde patlatır. Bence Akıncı’nın yaptığı açıklamalar da Karayılan’dan farklı değildir ve patlatılacak adam durumuna gelmiştir”