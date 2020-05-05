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Akit TV'de 'oruç açma önerisi': Bir insan çok özlemiş, dayanamamışsa hanımıyla da açabilir!

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Akit TV'de 'oruç açma önerisi': Bir insan çok özlemiş, dayanamamışsa hanımıyla da açabilir!
Akit TV'de 'oruç açma önerisi': Bir insan çok özlemiş, dayanamamışsa hanımıyla da açabilir!

Akit TV'de yayınlanan 'İnanan Genç' programında oruç tutan kişinin çok özlemesi durumunda orucunu eşiyle açabileceğini söyledi.

Hükümete yakınlığı ve mufazakâr kimliğiyle bilinen Akit TV'de 'oruç açma' ile ilgili bir konuşma yaşandı. İnanan Genç isimli programa konuk olan Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir, 'oruç açma önerisi' olarak şu örneği verdi, "Bir insan, gerçekten hanımını çok özlemiş dayanamamış iftara kadar beklemiş orucunu hanımıyla da açabilir." 

"İnsan orucu bozacak herhangi bir şeyle de orucunu açabilir" diyen Özdemir, "Bak söyleyim sana; belki çok tuhafınıza gidecek. Bir insan, gerçekten hanımını çok özlemiş dayanamamış iftara kadar beklemiş orucunu hanımıyla da açabilir. Evet var bu, fıkıh kitaplarında." ifadesini kullandı.

28 Nisan'da yayınlanan program Özdemir'in sözlerinin tepki çekmesi üzerine sosyla medya hesaplarından kaldırıldı.

Akit TV'de daha önce de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk işaret edilerek 'Zulüm 1928'de son buldu' başlıklı haber yapılmıştı. 

‘Zulüm 1938’de son buldu’ başlığı nedeniyle ‘Atatürk’e hakaret’ ten yargılanan Akit TV sorumlu müdürü Ali Özken bu davadan beraat etmişti. 

Beraat gerekçesinde söz konusu ifadenin ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret veya sövgü olarak nitelendirilemeyeceği, ağır eleştiri kapsamında düşünce açıklaması niteliğinde olduğu’ kanaatine varıldığı belirtilmişti. 

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