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Akit TV'den tepki çeken 'Anırkabir' ifadesine açıklama

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Anıtkabir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını ekranlarına taşıyan Akit TV haberinde KJ'de, 'Devletin zirvesi Anırkabir'de' ifadesi görüldü. 
Akit TV'den tepki çeken 'Anırkabir' ifadesine açıklama

Anıtkabir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını ekranlarına taşıyan Akit TV haberinde KJ'de, 'Devletin zirvesi Anırkabir'de' ifadesi görüldü. 

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'de yapılan tören televizyonlardan canlı olarak yayınlandı. Bu sırada devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretinin haberini veren Akit TV KJ'sinde, 'Devletin zirvesi Anırkabir'de' ifadesi yer aldı. 

Sosyal medyada olaya ilişkin vatandaşlar tepkilerini dile getirirken eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından Akit Tv'yi eleştirdi Yarkadaş, “Yine AKİT TV! Yine terbiyesizlik! Yine ahlaksızlık! ANITKABİR'i ANI-R-KABİR diye yazmak; nasıl bir düşmanlıktır! Bu ülke, bu vatan ve Atatürk'ten bu kadar çok mu nefret ediyorsunuz! Aslında şaşırmıyorum; ne de olsa ‘Keşke Yunan galip gelseydi’ diyenlerin torunlarısınız!” diye yazdı. 

Akit'ten açıklama: KJ hatası 

BirGün'de yer alan habere göre skandala ilişkin daha sonra haber bülteninde açıklama yapan Akit TV, olayda bir kastın bulunmadığın

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