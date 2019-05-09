  • BIST 90.103
  • Altın 255,085
  • Dolar 6,1796
  • Euro 6,9186
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Akit yazarı Dilipak açtı ağzını yumdu gözünü

»
AKP yanlısı gerici Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, iktidarı ve çevresindeki kesimin içine düştüğü durumu “Haram para ile saadet, hizmet, ibadet olmuyor… Para, kadın ve makam hırsı bizi perişan etti” gibi son derece keskin ifadelerle eleştirdi.
Akit yazarı Dilipak açtı ağzını yumdu gözünü

Dilipak, daha önce YSK’nın İstanbul belediye başkanlığı seçimini yenileyen kararını eleştiren bir yazı da yazmıştı.

Bir süredir AKP’ye AKP cephesinden yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Dilipak ‘Ah şu bizim Müslümanlar’ başlıklı bugünkü yazısına “Resulullah bir seferinde, ‘Size keyfinizi kaçıracak bir şey söyleyeyim mi, ölümü sıkça anınız’ der” diyerek başladı.

Dilipak’ın yazısında yaptığı bazı tespitler satır başlarıyla şöyle:

-Dervişlerin ‘Çilehane’de nefsi terbiyesi ile övünürüz ama ‘yediğimiz halt‘a bakar mısınız, keyif verici iftarlar, teravihler ve cuma namazları. Bizim ‘Huşu’ya ne oldu?

-Nasıl oldu da ‘Huşu’nun yerini ‘Keyf’ aldı. Nasıl böyle ‘Keyfi’davranır olduk. Bizim ‘Hüzn’ümüze ne oldu. Ne kadar ‘Neşe’dolduk.

Nefsimizi aşağılayacaktık, ‘kibrimiz’den yanımızdan geçilmez oldu ya hu!

-Güzel sesli hafızlarımız, iftar öncesi “kulaklarımızın pası”nı siliyor! Peki okunan ayetler, kulaktan öteye yol alıyor mu? Manasını anlıyor muyuz, işlerimiz o manaya uygun mu? Yoksa “kulak pası”nın silinmesi ile mi kalıyor. Yani okunan Kur’an-ı Kerim’in değeri ve hayatımızdaki karşılığı, hafızın sesini güzelliği ile mi sınırlı.

-Mesela zenginlerin duvarında çok güzel hatlar var, ama ne yazdığını ya da manasını bile bilmiyorlar. Ya da hayatlarında karşılığı yok. Mesela düğünlerinde, sünnet düğünlerinde, ‘görkemli’ iftarlarında tanınmış hafızlar ‘çok güzel’ Kur’an-ı Kerim okuyor ama dinleyen, anlayan kim.

-Eğer kıldığınız namaz sizi haramdan, zulümden, ifsad’dan, yetime sahip çıkmaktan alıkoymuyorsa ‘Vay o namaz kılanların haline‘. Eğer Safa ile Merve arasında koşarken Hâcer’in ruh halini yaşamıyorsanız, Mekke’de jogging yapıyor olabilirsiniz. 

-Kurban keserken İsmail’iniz yoksa, Kâbe’yi tavaf ederken İbrahimî bir sadakattan uzaksanız, o ‘ibadet’ dediğiniz şey gerçek anlamda bir ‘ibadet’ değildir. Oruç sadece ‘aç kalmak’demek değildir.

-Din, tarih, gelenek, ahlak hepsi bir ‘değer’miş. ‘Değerler eğitimi’ diye bir şey icad ettiler. Sadece ‘din‘ deyince, vahiy, sünnet, müstehab, mübah, öte yandan tarih, gelenek her birinin yeri aynı. Bunları eşitlemek mümkün değil. Ahlak yerine moral, etik diye ‘sentetik’ bir şeyler ikame edecekler zaman içinde. Kavramların içini boşaltıyoruz, sonra yeniden yapılandırıyoruz.

eytan, İslam’a karşı vahyin kendisini / lafzını değiştiremeyecek, ama anlamını / yorumunu çarpıtıyor bu defa.

-“Bir kavme olan düşmanlığınız sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin”.

-Aile ve gençliğin hali ortada. Ekonominin hali ortada. ‘Kem alat ile Kemalat’ olmuyor. Haram para ile saadet, hizmet, ibadet olmuyor.

-“Bu gidiş nereye!” diye kendi nefsimizi hesaba çekmeden yola devam edemeyiz. Büyük bir savruluş yaşıyoruz. Para, kadın ve makam hırsı bizi perişan etti.

-Müslümanların siyasetle imtihanı zor bir imtihan. Bu sadece Türkiye’de değil, her yerde böyle oldu. Ders almıyoruz. Bu geçmişte de böyle idi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak.

-Sakın ola dininizi, para, makam ve ihtiraslarınız uğruna basamak yapmayın! Yapanlara meyletmeyin, sonra ateş size de dokunur.

-Dünyadaki, bölgemizdeki gelişmelere bakıyorum da, birileri giderken, yerine gelmeye hazırlananlar da ders alacak gibi gözükmüyor.

-Kendi dışımızdakilerle, ötekilerle o kadar çok meşgul oluyoruz ki, kendi nefsimizle uğraşacak vaktimiz kalmıyor. Düşmanı bahane edip, kendi günahlarımızı perdelemeye çalışıyoruz.

-Sonuçta “kol kırılıyor, yen içinde kalıyor.” Onun için kollarımız ya çolak, ya da kangren olmuş. Çünkü tedavi etmiyoruz. Bir türlü ‘küçük cihad’dan ‘büyük cihad’a geçemiyoruz. “Şeytan taşlamaktan salavat getirmeye vakit bulamıyoruz”!? Bu yol yol değil. “Durun kalabalıklar, bu sokak çıkmaz sokak” diye, şairin dediği gibi, insanın kollarını makas gibi açarak bağırası geliyor..

-Allah’ın yardımının bize ulaşmasını engelleyen söz ve işlerden uzaklaşmadan Allah’ın yardımı bize ulaşmaz. Allah cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmez.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Almanca ders kitaplarına 'türban photoshopu'08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:41
  • AKP'li Recep Özel: Kararın doğru ya da yanlış olması önemli değil...08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:36
  • Karamollaoğlu: Öcalan'la temasların bir tane gayesi var, İstanbul seçimlerini kazanmak08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:33
  • Perinçek: AK Parti yönetemiyor, İmamoğlu Amerikan projesi, adayımız İlker Yücel ile İstanbul seçimine giriyoruz08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:22
  • CHP'nin ardından İyi Parti'den YSK'ye iptal başvurusu08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:00
  • CHP'den YSK'ye başvuru: Erdoğan'ın mazbatası da iptal edilsin08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:58
  • Flaş... The Guardian, AKP’lilere aktarılan milyonları yazdı08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:33
  • Cumhurbaşkanlığı yetkilisi İmamoğlu’na destek veren sanatçıları fişledi08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:31
  • Bahçeli: YSK milletin yüreğine su serpti08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:28
  • İmamoğlu; dolardan bile hızlı yükseldi08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti