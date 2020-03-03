Akit yazarı Dilipak'tan koronavirüs yazısı: Herkesi aşılayıp kısırlaştıracaklar

Yeni Akit Gazetesi'nin yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs salgını ile ilgili aşı karşıtlarını sevindirecek iddialar ortaya attı. Dilipak, koronavirüs aşısı adı altında herkesin kısırlaştırılacağını söyledi

AKP'ye yakınlığıyla ve gerici haberleriyle bilinen Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Dünyayı etkisi altına alan koronavrüs salgınını biyolojik savaş sonucu ortaya çıktığı yönündeki iddiaları köşesine taşıdı. Dilipak, asıl amacın koronavirüs aşısı adı altında herkesin kısırlaştırılması olduğunu savundu.

Dilipak bugün yayımlanan "Kaos Planı" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dolar dediğiniz kağıt parçası, emperyalizmin hisse senedi idi, bir bakıma. Onu vererek uygun adım gidenleri ödüllendirdiler, karşı çıkanların elinden o parayı alarak cezalandırdılar. Dolar ve faiz diye iki enstrümanla dünyayı sömürmeye devam ettiler. Bunun kurumsal altyapısı, bilimi, ekonomisi ve bilimi kurgulandı. Ve bugün artık “tarihin sonu”na gelindi. Bu sistemin de sona erdirilmesi ve yeni bir sistem kurulması gerekiyor. İnsanların ellerindeki kağıtların çöpe dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu yapmak için insanlara ölümü gösterip onları hastalığa razı etmeniz gerekiyor.

İnsanlar hasta olsun ki, ekonomi hasta olsun ki, toplum ve siyaset de hasta olsun. Ölümü görsünler ki, hastalıklı da olsa onlara dayatacağınız çözümü kabul etmek zorunda kalsınlar.

Bu arada dünyada tesbit edilen Kovid 19 bulaşan insan sayısı 100.000’e ulaştı.

Kovid 19 daha işin başlangıcı. Daha deniyor ki, bunun aşısını bulduk diyecekler, herkesi aşılayıp kısırlaştıracaklar. Yani “doğmamış çocukların ölüm fermanı” verilecek."