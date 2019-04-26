AKİT yazarı Yılmaz : 17 yıllık AK Parti iktidarının yıkılışından korkuyoruz

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, "Tabanımız başta Abdullah Gül, Ahmed Davudoğlu, Ali Babacan, Melih Gökçek, Kadir Topbaş ve diğer gönlü kırık kardeşlerimizi Tayyib Kaptanla el ele yola devamını ısrarla istemektedir" dedi.

Eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yeni bir parti kurulacağı iddiasını köşesine taşıdı.

Yılmaz'ın "Tayyib Kaptana ve hepimize yakışan" başlığıyla yayımlanan yazısı aynen şöyle:"Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allahımıza hamd; Başöğretmenimiz, Önderimiz, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olanlara, Din ve Vatan muhafızı Gazi ve Şehidlerimize salat ve selam olsun!

AK Hareketinde hiçbir resmi, fahri ve hesabi görevi olmayan bir kardeşiniz olarak yazıyorum!

Yoğun Konferans programlarımız nedeniyle dolaştığım Ülkemizde ve Avrupa’daki kardeşlerimizin feryatlarının tercümanı olarak yazıyorum.

Bu gidişat hayra alamet değildir!

Yeni Partilerle ayrılıklar hayra alamet değildir!

'BİRLEŞECEĞİMİZE HALA BÖLÜNÜYORUZ'

Siyonizm’in ’Böl, Parçala ve Yut’ tuzağına hizmet etmek hayra alamet değildir!

Birleşeceğimize hâlâ bölünüyoruz!

Dertleşeceğimize hâlâ didişiyoruz!

Kucaklaşacağımıza hâlâ kavgalaşıyoruz!

Yardımlaşacağımıza hâlâ birbirimizi yiyoruz!

Arabulucu olacağımıza hâlâ arabozucu oluyoruz!

Tabanımız başta Abdullah Gül, Ahmed Davudoğlu, Ali Babacan, Melih Gökçek, Kadir Topbaş ve diğer gönlü kırık kardeşlerimizi Tayyib Kaptanla el ele yola devamını ısrarla istemektedir!

Tabanımız, bu kardeşlerimizle beraber yeni bir balkon konuşmalarını acilen beklemektedir!

Tabanımız, trene ilk binen hasbi kardeşlerimizin trenden inmelerine mani olunarak ileri ki duraklarda binenlerle beraber yola devam edilmesini arzulamaktadır!

Ülkemizin ve Milletimizin beka tehlikesini bertaraf etmenin birlikten, dirlikten, hasbilikten ve gayretten başka hiçbir yolu yoktur!

‘Şayet Müminlerden iki grub savaşırsa derhal arabulucu olun...( Hucurat S. )’ilahi emrine ve ihtarına uymak başta Lider ve Kurmay Kadronun görevidir!

Bir Hareketin içinde Lider seviyesinde şahsiyetlerin çokluğu Ümmet için rahmettir! Yani Liderin yokluğuyla dava yok olmaz! Yeni Lider ve kadrosuyla yola devam eder!

Zira, Allah’ımızın Kevser Suresi’nde belirttiği gibi Rahmani hareketlerde Lider kevser, yani çoktur!

'TAYYİP KAPTANIMIZA YAKIŞAN İLK DAVA ARKADAŞLARINI ACİLEN ÇAĞIRIP DERTLEŞMESİ VE KUCAKLAMASIDIR'

Şeytani hareketlerdeyse Lider ebterdir. Yani kısırdır! Güdüktür!

Beraber yürüyüp, beraber ıslandığımız ve acı tatlı hatıraları beraber yaşadığımız Tayyib Kaptanımıza yakışan Liderlik makamının gereği ilk dava arkadaşlarını acilen çağırıp dertleşmesi ve kucaklamasıdır!

Allah (c.c), arabozucuların şeytani tuzaklarını arabulucuların Rahmani planıyla bozarak İttihadi İslamiyyeyi lütfeylesin!

Ve nefislerimizin esiri olmaktan hepimizi kurtarsın!

Mal ve Makamlara köle olanlardan değil, Mazlumların kurtuluşu ve Ahiret mutluluğumuz için Mal ve Makamları köle alanlardan eylesin!

Salı Akşamı saat 20.30’da Akit TV ve Kanal 68 TV ile ortak Canlı yayın ‘Milli Diriliş’ Programında buluşmak üzere Allah’a emanet olunuz! Fethin sembolü Ayasofya’mızın açılması, Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız kutlu olsun.

Uzun yıllardır Katar’da tedavi gören Cezayir İslami Selamet Cephesi (FIS) lideri 88 yaşındaki Abbas Medeni’nin Doha’da vefat ettiği haberi dünyanın fani olduğunun örneklerindendir. Merhuma Allahtan rahmet diliyorum, mekanı sevenleriyle cennet olsun."

Arabozucular yerine arabulucu arkadaşlarını birliğin tesisi için görevlendirmesidir! Çünkü birlikte rahmet ve kuvvet vardır!