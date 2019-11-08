Akit'in intihar haberini 'ateist kitaptan' kaynaklı olduğunu söylemesi, sosyal medyada gündem oldu

Yeni Akit gazetesinin, Fatih'te ölü bulunan dört kardeşe ilişkin olarak yayınladığı haber, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Yeni Akit gazetesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde evde ölü bulunan dört kardeşle ilgili olarak bir haber yayınladı.

'Ateist kitap 4 kişiyi intihara sürükledi' başlıklı haberde dört kardeşi intihara sürükleyen unsurun, rafta bulunan 'Tanrı Yanılgısı' adlı kitap olduğu ileri sürüldü:

"Türkiye’de basımı ve yayımlanması oldukça kolay olan 'bilimsellik' maskesiyle kamufle edilmiş ateizm temelli ‘ideolojik’ kitaplar toplumu zehirlemeye devam ediyor."

Söz konusu haberde Richard Dawkins tarafından yazılan kitap için de şu ifade kullanıldı:

"Türkiye'nin gündeminden düşmeyen dehşet evinde evrim safsatasının en ateşli savunucularından Richard Dawkins'in 'Tanrı Yanılgısı' kitabı bulundu. Ateizm propagandası yapan skandal kitap 2008 yılında Türkiye'de infiale neden olmuştu. Bütün dinlerin alenen inkar edildiği kitaba, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi gerekçesiyle dava açılmıştı."

Haber Twitter'da çok sayıda kullanıcının tepkisi çekti. 'Tanrı Yanılgısı', 'Akit' hashtagleri gün boyunca Trend Topic (TT) listesindeki yerini korudu