 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.149
  • Altın 145,824
  • Dolar 3,6353
  • Euro 3,9060
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Akkor: “TAK çalışanlarının terfi hakkı verilmeli”

» »
Akkor: “TAK çalışanlarının terfi hakkı verilmeli”
Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, Başbakan Hüseyin Özgürgün’den ajans çalışanlarının terfileriyle ilgili sürece onay vermesini talep etti.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında, TAK Yönetim Kurulu’nun ajansın yasasına göre ve Başbakanlığa bağlı Personel Dairesi’nin görüşleri doğrultusunda terfilerle ilgili ürettiği kararın geçen yılın mayıs ayından beridir Başbakanın onayını beklediğini vurgulayan Emin Akkor, yasaların öngördüğü şekliyle açılan terfilerin, personelin daha fazla mağdur edilmeden onaylanmasının beklendiğini kaydetti.

Yasalar çerçevesinde normal prosedürü çalıştırdıklarını, ancak çalışanların terfilerinin açılması için 3 hükümettir mücadele verildiğini anımsatan Akkor, izlenen süreci şöyle anlattı:

“Yönetim Kurulu’nun ürettiği karar, ajansın bağlı olduğu bakanlık ve Maliye Bakanlığı’nın onaylarının ardından Mayıs 2016’dan beri Başbakan’ın onayını bekliyor. Yaptığımız tüm girişimlere rağmen prosedür aşılamadı.”

KTAMS’a bağlı çalışanların bu yönde devam eden eylemlerinde ekstra bir hak değil, yasanın öngördüğü bir hak talep ettiklerinin altını çizen Emin Akkor, terfilerin Başbakan tarafından onaylanması sonrasında çalışanların maddi bir menfaatlerinin de olmayacağına, kamuoyundaki yanlış algıyı düzeltmek için de dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Elcil: “önemli bir aşamanın eşiğindeyiz”30 Mart 2017 Perşembe 12:50
  • Sivil Savunma Teşkilatı personeli işaret diline giriş eğitimi aldı30 Mart 2017 Perşembe 12:48
  • Erhürman: “Lefke’de öğrenciler ve turistler için cazibe merkezleri yaratacağız”30 Mart 2017 Perşembe 12:38
  • Başbakan Özgürgün, Ombudsman Dizdarlı’yı kabul etti30 Mart 2017 Perşembe 12:17
  • Cumhurbaşkanı Akıncı İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan Allen’i kabul etti30 Mart 2017 Perşembe 10:15
  • KTAMS ve TEL-SEN grevde!30 Mart 2017 Perşembe 09:58
  • Şaibeli ihale iptal edildi!30 Mart 2017 Perşembe 09:30
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!30 Mart 2017 Perşembe 09:14
  • Karpaz'da ATV kazası: 2 buçuk yaşındaki Naz'ın 4 ayak parmağı koptu!29 Mart 2017 Çarşamba 18:42
  • KKTC hükümeti yine mi susturuluyor?29 Mart 2017 Çarşamba 18:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti