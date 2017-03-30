Akkor: “TAK çalışanlarının terfi hakkı verilmeli”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akkor, Başbakan Hüseyin Özgürgün’den ajans çalışanlarının terfileriyle ilgili sürece onay vermesini talep etti.

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında, TAK Yönetim Kurulu’nun ajansın yasasına göre ve Başbakanlığa bağlı Personel Dairesi’nin görüşleri doğrultusunda terfilerle ilgili ürettiği kararın geçen yılın mayıs ayından beridir Başbakanın onayını beklediğini vurgulayan Emin Akkor, yasaların öngördüğü şekliyle açılan terfilerin, personelin daha fazla mağdur edilmeden onaylanmasının beklendiğini kaydetti.

Yasalar çerçevesinde normal prosedürü çalıştırdıklarını, ancak çalışanların terfilerinin açılması için 3 hükümettir mücadele verildiğini anımsatan Akkor, izlenen süreci şöyle anlattı:

“Yönetim Kurulu’nun ürettiği karar, ajansın bağlı olduğu bakanlık ve Maliye Bakanlığı’nın onaylarının ardından Mayıs 2016’dan beri Başbakan’ın onayını bekliyor. Yaptığımız tüm girişimlere rağmen prosedür aşılamadı.”

KTAMS’a bağlı çalışanların bu yönde devam eden eylemlerinde ekstra bir hak değil, yasanın öngördüğü bir hak talep ettiklerinin altını çizen Emin Akkor, terfilerin Başbakan tarafından onaylanması sonrasında çalışanların maddi bir menfaatlerinin de olmayacağına, kamuoyundaki yanlış algıyı düzeltmek için de dikkat çekti.