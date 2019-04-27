  • BIST 94.783
  • Altın 245,779
  • Dolar 5,9358
  • Euro 6,6229
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Akkule Müzesi açıldı

» »
Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin kontrolünde bulunan ve restore edilen Akkule Müzesi bugün açıldı.
Akkule Müzesi açıldı

Gazimağusa Kale girişinde bulunan Akkule (Ravelin), restorasyon ve düzenlemenin ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın da katıldığı törenle açıldı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği finansmanıyla karşılanan iyileştirme ve koruma çalışmaları kapsamında UNDP tarafından restore edilerek Eski Eserler ve Müzeler Dairesine teslim edilen Akkule Kara Kapısı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi  tarafından gerçekleştirilen düzenlemeyle yeniden hayat buldu.
Akkule/Kara Kapısı (Ravelin) yurt dışından gelen turistlere kale içinde bulunan eski eser yapıları ve surlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.
Söz konusu yapının giriş kısmına surların ve kale içinde bulunan önemli eski eser yapılarını gösteren büyük bir maket hazırlandı. Ziyaretçiler, maketin içine numaralar yerleştirilerek hangi yapının nerede olduğu, hangi tarihe ait olduğu ve ismi yazan bilgi panolarından takip edebilecekler.
Yapı içerisine 2 adet Osmanlı askeri, 2 adet Venedik askeri, 1 adet Lüzinyan askeri heykeli, 1 adet imitasyon Osmanlı topu ve 1 adet imitasyon Venedik topu ile Osmanlı-Venedik savaşının anlatıldığı 120x400 boyutunda yağlı boya tablo yer alıyor. 
Sergide bulunan imitasyon topların yanına orijinal gulleler de konumlandırıldı.
Duvarlarda bulunan dönemin armaları ve taş ustası işaretleri, bilgilendirici levhalar ile turiste İngilizce ve Türkçe olarak anlatılıyor.
ATAOĞLU
Açılışta konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ravelin Kara Giriş Kapısı’nın restorasyonun ardından birtakım düzenlemelerle turistlere daha iyi hizmet verecek konuma getirildiğini anlattı.

Gazimağusa suriçinin tarihi zenginliklerle bütünleştiğini belirten Ataoğlu, bakanlık olarak suriçine her türlü katkıyı koymaya devam edileceklerini vurguladı.

Ülkeye gelen turistlerin ziyaret edebileceği eşsiz güzelliklerden bir tanesinin de Akkule olduğunu belirten Ataoğlu, ülkemizdeki güzelliklere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi. 

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Gazimağusa Suriçi’nin baştan aşağı bir tarih olduğunu belirterek, suriçinde birçok uygarlığın izlerinin bulunduğunu kaydetti.

Tarihi eserlerinin bugüne kadar korunduğunu  ve bundan sonra da korunması gerektiğini kaydeden Akıncı, turizm açısından da tarihi eserlerin çok önemli olduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa’da 23 Nisan Zafer Anıtı’nda kutlandı23 Nisan 2019 Salı 16:18
  • Gazimağusa'da 5 kişi 1 kişinin üzerine saldırdı ve bıçaklayıp olay yerinden arabayla kaçtılar (VİDEO)22 Nisan 2019 Pazartesi 23:34
  • Gazimağusa Belediyesi makami anlamli günde çocuklara emanet edildi22 Nisan 2019 Pazartesi 14:12
  • ''Yan baktı'' diye 8 kişi demir coplarla kavga etti21 Nisan 2019 Pazar 16:10
  • Mağusa'da park halindeki aracı tornavida ile çizerek ''hırsız'' yazdı21 Nisan 2019 Pazar 15:37
  • Gazimağusa'da salon bir araca demir profillerle vurularak hasar verildi.21 Nisan 2019 Pazar 12:13
  • Aracın ön camına tornavid ile zarar verdi, tutuklandı.21 Nisan 2019 Pazar 12:12
  • Tiktok ve Youtube fenomeni Ezgizem izdihamı21 Nisan 2019 Pazar 11:58
  • Akaryakıt istasyonunda, aracın tavanında unutulan ve geziye çıkan Pos Cihazı aranıyor19 Nisan 2019 Cuma 23:27
  • Mağusa Limanı'nda ek mesai krizi çıktı! Gemiler kılavuzssuz ayrılacak...19 Nisan 2019 Cuma 22:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti