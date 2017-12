Volkan Basın Yayın LTD. Yetkili Direktör ve Sekreteri Akkurt, gazete ile ilgili açıklama yaptı.

Volkan Basın Yayın Ltd. Yetkili Direktör ve Sekreteri Aydın Akkurt, gazetenin isim ve tüm imtiyaz haklarının Volkan Basın Yayın Ltd’e ait olduğunu, bununla ilgili tüm belgelerin Şirketler Mukayyitliği’nde bulunduğunu, yasalar gereği Volkan adının hiç kimse veya başka bir şirket tarafından kullanılamayacağını ifade etti.



Akkurt, yaptığı yazılı açıklamada, “Gelişmeler sonrasında yasal haklarımızı kullanarak Hüseyin Macit Yusuf, bu gazeteyi hazırlayan Ziya Emir ile çalışanları, bu gazeteyi basmasına rağmen bunu gizleyen Girne Grafik Ltd. sahibi Ünal Aydoğan ile yasalara aykırı şekilde bu gazeteyi dağıtan ve yayanlar hakkında dava açılması için avukatımız yetkilendirilmiş ve yasal girişimler başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.



“BAŞKASI TARAFINDAN KULLANILAMAZ”



Akkurt, Volkan gazetesinin, 2001 yılında kurulan Volkan Basın Yayın Ltd. tarafından yayın hayatına sokulduğunu, açılan davalar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle belirli sürelerde yayın hayatına ara vermiş olup, günümüzde yeniden yayınlandığını belirtti.



Gazetesinin isim ve tüm imtiyaz haklarının Volkan Basın Yayın Ltd’e ait olduğunu, bununla ilgili tüm belgelerin Şirketler Mukayyitliği’nde bulunduğunu kaydeden Akkurt, yasalar gereği olarak da Volkan adının hiç kimse veya başka bir şirket tarafından kullanılamayacağını ifade etti.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz Mayıs ayında Ziya Emir adlı kişi TAK’a yaptığı açıklamada Özgür Volkan Basın Yayın Ltd. adında bir şirket kurduğunu açıklamış ve bir süre Özgür Volkan adında bir gazete yayınlamıştır. Volkan Basın Yayın Ltd’nin Şirketler Mukayyitliği’ne yazılı olarak yaptığı şikayet ve Başsavcılıktan alınan görüş neticesinde Özgür Volkan Basın Yayın Ltd’nin kaydı yapılmamıştır. Şirketler Mukayyitliğinde kaydı olmayan bu şirket, yasalara aykırı şekilde Özgür Volkan adlı gazeteyi yayınlamaya devam etmiş, yapılan suç duyurusu neticesinde de Başsavcılığın talimatıyla bu gazete hakkında polis tarafından soruşturma başlatılmış ve gazete yayın hayatına son vermek zorunda kalmıştır.

Bütün bu yasal girişimler ve gelişmeler Volkan adının Volkan Basın Yayın Ltd’ne ait olduğunu göstermektedir.

Uzun bir zamandan beri KKTC’de bulunmayan ve şu an Türkiye’de yaşayan Hüseyin Macit Yusuf, Volkan gazetesinin sahibi olduğunu ileri sürerek, seçim döneminin başlamasıyla birlikte 11 Aralık 2017 tarihinde TAK’a yaptığı açıklamada Direniş Basın Yayın Ltd’nin ve Volkan gazetesinin sahibi olduğunu ileri sürerek, 13 Aralık tarihinden itibaren Volkan adında bir gazete yayınlamaktadır. Bunun yanı sıra gazetemizin logosunu da taklit etmekte, gazetemize benzemek için gazetemizin ön sayfasında yer alan banka ve kurumların reklamları ile arka sayfamızda yer alan siyasi partilerin reklamlarını söz konusu banka, kurumlar ve siyasi partilerden izin almadan aynen yayınlamakta ve uyarılmasına rağmen bunu sürdürmektedir.”



Hüseyin Macit Yusuf’un, KKTC Basın Yasası’nda gazetelerin künyesi ile ilgili olarak belirtilen yasal zorunluluklara da uymadığını savunan Akkurt, bu gazetenin nerede basıldığının künyesinde yer almadığını kaydetti.



Akkurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu gazete baskı yeri olarak var ise olmayan Volkan Tesisleri diye bir yer gösterilmektedir. Bu KKTC Basın Yasası’na göre suçtur ve ceza gerektirir.

Bu gazetenin künyesinde sahibi olarak gösterilen Direniş Basın Yayın Ltd ise çek yasağında olup, hakkında açılan onlarca alacak davası vardır. Uzun bir dönemden beri faaliyette bulunmayan bu şirket yıllardır Şirketler Mukayyitliği’ne de faaliyet raporunu sunmamıştır.

Bir kez daha belirtmek gerekir ki; Volkan Basın Yayın Ltd ile Direniş Basın Yayın Ltd iki ayrı şirkettir ve Volkan gazetesinin isim ve imtiyaz hakları Volkan Basın Yayın Ltd’ne aittir.

Hüseyin Macit Yusuf tarafından yasalara aykırı şekilde yayınlanan bu gazete Volkan gazetesi ile yöneticilerini hedef alırken, yalana ve iftiraya dayalı çok çirkin saldırı, küfür ve hakaretlerde bulunmaktadır. Hüseyin Macit Yusuf, Volkan gazetesinin kendisine ait olduğunu iddia ediyorsa, mahkemelerin yolu açıktır ve yargıya başvurmalıdır.”