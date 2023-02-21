AKKUYU NÜKLEER A.Ş'den deprem açıklaması!

20 Şubat tarihinde Hatay’da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Mersin'de de hissedilen depremin ardından Akkuyu NGS sahasında hızla yapılan inceleme sonucunda herhangi bir anormallik veya hasar tespit edilmemiştir. Sahadaki inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir. Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleyici kurum olan Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yakından izlenmektedir.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş’nin acil durum birimleri olan Seferberlik Birimi ile Sivil Savunma ve Acil Durumlar Birimi, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği yapmaktadır. AKKUYU NÜKLEER A.Ş, Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen depremlerden etkilenenlere destek vermeye devam etmektedir.