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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı

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Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temeli atıldı

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin inşasının başlaması nedeniyle düzenlenen temel atma töreni başladı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus mevkidaşı Putin de video-konferans yöntemiyle katıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov törenden hemen önce yaptığı açıklamasında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasının ikili ekonomik ilişkilerin çok mühim bir parçası olduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Türkiye için ‘en güç durumlarda bile uzlaşıya varılabilen stratejik bir partner’ tanımlamasını yaptı.

Rus Rosatom şirketinin operatörü olduğu Akkuyu Nükleer Güç Santrali, her biri 1200 megavat gücünde olan dört üniteden oluşacak. Her ünitesi devreye girdiğinde santralin 4800 megavat düzeyinde elektrik enerjisi sağlaması bekleniyor. Projenin 2022 senesinde tamamlanması bekleniyor.

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