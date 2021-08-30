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Aklanan 600 Milyon TL sadece 1 kişiye ait!

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600 milyon TL’sinin Yeni İskele Vergi Dairesi aracılığı ile başvuru yapan bir kişiye ait olduğu belirlendi.
Aklanan 600 Milyon TL sadece 1 kişiye ait!

Kamuoyunda “karar para aklama kararnamesi” olarak ünlenen Nakdi Varlıkları Kayıt Altına Alma Kararnamesi’nin yürürlükte kaldığı 20 günlük süre içinde kayıt altına alınarak aklanan 880 milyon TL’nin kimlere ait olduğu kamuoyunu meşgul ederken, bu miktarın 600 milyon TL’sinin Yeni İskele Vergi Dairesi aracılığı ile başvuru yapan bir kişiye ait olduğu belirlendi.

880 milyon TL’nin ikinci büyük diliminin ise 150 milyon TL ile Lefkoşa’dan başvuru yapan bir iş insanına ait olduğu iddia ediliyor.

 

750 MİLYON  TL 2 KİŞİYE AİT

Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un Sim-TV’ye yaptığı açıklamada 880 milyon TL olarak açıkladığı aklanmış kaynağın böylece 750 milyon TL’sinin sadece iki kişiye ait olduğu görünüyor. Gizledikleri kaynakları açığa çıkarmak için başvuranlar arasında “kripto para hareketlerinden çok para kazandıklarını” ileri süren bazı devlet memurlarının olduğu da kamuoyunda dolaşan haberler arasında yer alıyor.

 

YETERSİZ VERGİ

Maliye Bakanı Oğuz, 880 milyon TL’nin aklanmasına karşılık Maliye Bakanlığı’nın kasasına 22 milyon TL vergi geliri düştüğünü açıklarken muhasebeciler kaybedilen verginin çok büyük boyutlarda olduğunu ileri sürüyorlar.

Yetkili murakıp olarak görev yapan muhasebeciler, bu boyutlardaki kazançların % 37 oranında vergilendirildiğini, bu oranla yapılacak vergilendirme sonucunda ise devletin kasasına 325 milyon TL girmesi gerektiğini hatırlatıyorlar.

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