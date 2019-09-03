  • BIST 99.100
  • Altın 284,350
  • Dolar 5,7684
  • Euro 6,3095
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Aklından ne geçirdiğine dikkat et!

» »
Bir gezegenin Güneş’in kalbinde olması, Güneş ile bir gezegenin aynı burçta, aynı derecede, aynı dakikada yer alması demektir. Merkür’ün Güneş’in kalbinde olacağı zaman aralığı ise 4 Eylül 03:22’de başlar 04:00’a kadar devam eder.
Aklından ne geçirdiğine dikkat et!

Bir gezegenin Güneş’in kalbinde olması, Güneş ile bir gezegenin aynı burçta, aynı derecede, aynı dakikada yer alması demektir. Merkür’ün Güneş’in kalbinde olacağı zaman aralığı ise 4 Eylül 03:22’de başlar 04:00’a kadar devam eder. Bu zaman aralığına dikkat! Arzu ettiğiniz düşünceler gerçekleşebilir.

Merhaba Hepinize;
Bir gezegenin Güneş'in kalbinde olması, Güneş ile bir gezegenin aynı burçta, aynı derecede, aynı dakikada yer alması demektir. Güneş yaşam veren olduğu için, eğer bir gezegen Güneş'in kalbinde olursa, evren bir süreliğine o gezegenin dinamiği etkin oluyor demektir.

Kısacası Güneş'i Kral gibi düşünürsek, Kral tahtını kısa bir süreliğine Merkür'e bırakıyor diyebiliriz. Merkür, Güneş'in kalbinde olacağı için, Merküryen her türlü konuda bir şeyler yapmak için evrenin en doğru zamanı olduğunu gösterir.

NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZE DİKKAT EDİN!

Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması demek, evrenle olan iletişim bağının eksiksiz, tam bir şekilde gerçekleşeceğini gösterir. Evrenin sizin isteklerinizi net bir şekilde duyacağına işarettir. Bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze dikkat! Gerçekleşebilir. Bu saatler arasında, zihninizi boşaltıp isteklerinizi, dileklerinizi, ihtiyacınız olan şeylere odaklanın, tam, eksiksiz ve net bir şekilde! Evrenin bu açık kapılarını her zaman bulamazsınız. böyle zamanları iyi değerlendirmek lazım. Bu etkileşim Başak burcunda olacak. Her türlü anlaşma, sözleşme, eğitim, konuşma, ifade, düşünceler Merkür ile ifade edilir ve en güçlü olduğu bu pozisyonda, düşünce gücünü de arttıran ve güçlendiren bir etki yaratacaktır.

Yapabiliyorsanız meditasyon yapmak, dua etmek, belki de isteklerinizi not almak yada size özel bağlantı kurma şekliniz nasılsa onu yapın. Veya belki de yazarsınız ve bir yerlere asarsınız. Artık orası size kalmış, evrenle direkt bağlantıda olacaksınız. Bu şansı, bu saatler arası bence çok iyi değerlendirin. Ben genelde böyle zamanlar yakaladığımda, yalnız kalmaya ve düşüncelerimi, isteklerimi, dileklerimizi öncelikle kendime odaklanarak en katıksız, en saf, en kalbimden geçtiği şekilde kağıda notlar almayı ve onu bir yere asmayı tercih ederim. Pek tabii herkesin yöntemi farklı olabilir bu konuda! Merkür'ün Güneş'in kalbinde olacağı zaman aralığı ise bu 4 Eylül 03:22'de başlar 04:00'a kadar devam edecek. Bu zaman aralığı bu ikilinin tam olarak beraber olma zamanıdır. En değerli zamandır! Aynı dakikada yer almasa bile en azından Merkür ile Güneş öğlen 12:56'ya kadar aynı derede yer alacaklar. Ama siz yine de aynı derece ve de dakikanın olduğu 03:22 ile 04:00 arasını kullanmanızı tavsiye ederim.

Bu etki bu sefer Başak burcunda olduğu için, Başak sembolizmine uygun niyetlerimizin daha hızlı etki alacağına işarettir. Hem de Merkür Başak burcunda yönetici pozisyonda olduğu için etki çok daha güçlü olacaktır. Bu zaman aralığında Başak burcunun sembolize ettiği konulara odaklanmak, bir şeyler yapmak için oldukça uygundur. Peki nedir Başak burcunun sembolize ettiği konular? Sağlık, düzen, iş ve çalışma koşulları, yapılması gereken işler, ödevler, sorumluluklar, ruhsal, bedensel ve fiziksel sağlık… Özellikle bu saatler ve dakikalar arası bu konulara odaklanabilirsiniz. Bu saatler arasında bu tarz konulara odaklanmak ve bu temalarla ilgili bir şeyler dilemek, arzu etmek gerekmektedir. Bu saatler arasına önemli anlaşma, toplantı, imza gerektiren işleri organize etmek, eğitim başlatmak, gelecek planları yapmak, hedefler koymak, karar almak, sizin için önem arz eden sohbetleri organize etmek, kardeşlerle ilgili bir şeylere başlamak, internet sitesi açmak, sosyal medya hesaplarınızda çabuk yayılmasını arzu ettiğiniz paylaşımlar yapmak, ticari girişimlerde bulunmak, fikirlerinizi satmak, önemli mailleri göndermek, seyahatler organize etmek, yeni iletişim gereçleri satın almak gibi eylemler yapabilirsiniz. Gerçi bu seferki saatler pek bir gece yarısı ama :) Ne yazık ki her zaman kolay zamanlar olamayabiliyor.

Ve unutmayın ki bu saatler arası zihninizden geçen ne varsa gerçekleşebilir. Bu yüzden de zihninizden ve aklınızdan neleri geçireceğinize ekstra dikkat etmenizde fayda var! Zira gerçekleşebilirler! Gerçekleşmesini arzu ettiğiniz düşüncelere odaklanın!Yurt dışında yaşayanlar, aradaki saat farkını hesaplamanız gerekmektedir. Bu da ufak bir dipnot!

Evrenin arada bir olan açık kapılarını iyi yakalamak ve değerlendirmek gerek ;)
Hadi bakalım hepinize kolay gelsin!
Dinçer Güner

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İklim değişikliğiyle mücadele - Karbon salımını sıfırlamak için tavsiye edilenler: Az seyahat, az giyim eşyası, az kırmızı et01 Eylül 2019 Pazar 22:39
  • Eşinin telefonuna cevap vermemek, boşanma nedeni01 Eylül 2019 Pazar 16:40
  • Twitter CEO'sunun Twitter hesabını hack'lediler01 Eylül 2019 Pazar 16:32
  • Düğün günü damat cezaevine girdi; bayılan gelin hastanelik oldu01 Eylül 2019 Pazar 15:54
  • Papa, asansörde mahsur kaldı01 Eylül 2019 Pazar 15:31
  • Yemen’de hapishaneye saldırı: 50 ölü 100 yaralı01 Eylül 2019 Pazar 15:27
  • BM: 3 milyon 700 bin çocuk mülteci okula gidemiyor30 Ağustos 2019 Cuma 20:18
  • Araştırma: Çocuk sahibi olmak daha mutlu kılar, ancak çocuklar evden ayrılınca30 Ağustos 2019 Cuma 16:21
  • Japonya'da toplu taşıma araçlarındaki tacizler için çıkarılan damga yarım saat içinde tükendi29 Ağustos 2019 Perşembe 16:22
  • Gezegenimize iki asteroid birden yaklaşıyor29 Ağustos 2019 Perşembe 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti