AKM Girne'den Demokrat Parti'ye Destek

Alevi Kültür Merkez Derneği (AKM) Girne Şubesi, 23 Ocak’ta yapılacak olan genel seçimlerde Demokrat Parti’yi destekleyeceklerini açıkladı.

Girne Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi binasında yapılan ‘DP’ye Destek’ toplantısına, başta Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu olmak üzere, DP yetkilileri ve AKM Girne Şubesi yönetimi katılım gösterdi.

Yönetim kurulu kararı ile DP’yi destekleyeceklerini açıklayan AKM Girne Başkanı Etem Gül yaptığı açıklamada, “Demokrat Parti geçmiş yıllarda olduğu gibi bizlere destek verdi ve yanımızda oldu. Bu nedenle bizler de her zaman DP ile birlikte olduğumuzu ve önümüdeki seçimlerde DP’yi destekleyeceğimizi açıklamak isterim” dedi.

Ataoğlu ise yaptığı konuşmada, başta AKM Girne Başkanı Etem Gül ve yönetimine desteklerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, “Herkesi kucaklayarak, hiç bir ayrıma girmeden herkesle bütün olmamız gerekli, birlik ve beraberlik bunu gerektirir. Aynı zamanda kesim ayırt etmeden toplumun sorunlarıyla yakından ilgilenilmeli. Demokrat Parti ailesi olarak bizler, her kesime kucağımızı sonuna kadar açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz. Demokrat Parti, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle oluşturduğu ekipler ile ülkemizin geleceği için projeler üretmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda bu projelerimizin hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz” dedi.