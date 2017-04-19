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AKM’de “Doğanın Kalbine Yolculuk" adlı fotoğraf sergisi açıldı

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AKM’de “Doğanın Kalbine Yolculuk" adlı fotoğraf sergisi açıldı
Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) “Doğanın Kalbine Yolculuk" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Fotoğraf Sanatçılarından İtalya’da düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda birinci olan Hasan Bağlar’a ait serginin açılışını, eşi Meral Akıncı ile birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı gerçekleştirdi.

Sponsorluğunu Sekiz Construction’ın yaptığı sergide, sanatçının; kuş, kelebek, böcek ve çiçeklerden oluşan toplam 50 adet doğa ve mikro fotoğrafları yer aldı.

21 Nisan’a kadar açık olacak sergi mesai saatlerinde gezilebilecek.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da konuşmasında, farkındalığın önemine vurgu yaparak, farkındalığın herşeyin özü olduğunu ifade etti.

Farkında olunmadığı zaman koruma ve sevebilmenin mümkün olmayacağını belirten Akıncı, bu kapsamda sabırla doğayı fotoğraflayan sanatçının eserlerinde doğa sevgisini yansıttığını kaydetti.

Güzel bir doğası bulunan ülkenin biyolojik çeşitliliği yanında tarihi ve kültürel yönleriyle korunmasını isteyen Akıncı, Sanatçı Hasan Bağlar’ı güzel çalışması için kutladı.

BAĞLAR

Fotoğraf Sanatçısı Hasan Bağlar sergi açılışında yaptığı konuşmada, büyük keyif aldığı çalışmalarını paylaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

Biyolojik çeşitliliği korumanının bilinç ile mümkün olduğunu belirten Bağlar, yaşamları tehdit altında olan canlıların farkedilmekle korunabileceğini söyledi.

Bağlar sergi açılışına katkı koyan başta Sekiz Construction Ltd olmak üzere herkese teşekkürlerini sundu.

ORHAN

Sekiz  Construction Ltd Direktörü Dilek Orhan ise kültür, sanat ve spora destek kararı alan şirketin “Doğanın Kalbine Yolculuk" adlı sergiye bu kapsamda sponsor olduğunu söyledi.

Orhan Sanatçı Bağlar’a çalışmalrında başarılar diledi.

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