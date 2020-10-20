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Akne ve Sivilce İzlerine Dikkat !

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Kalem şeklindeki dermapen uygulama cihazındaki küçük iğneler uygulandığı bölgede 1 cm2'lik alanda yaklaşık 1000 minik delik açarak ciltte iyileşme kanalları oluşturur.
Akne ve Sivilce İzlerine Dikkat !

Dr. Biran Ekici, "Sivilce izlerinden, genişlemiş gözeneklerden, kırışıklıklardan şikayet edenler için yardımcı bir uygulamadır. Kalem şeklindeki dermapen uygulama cihazındaki küçük iğneler uygulandığı bölgede 1 cm2'lik alanda yaklaşık 1000 minik delik açarak ciltte iyileşme kanalları oluşturur. Bu sayede cilt altınızda iyileşme mekanizmalarının harekete geçmesi hedeflenir. Açılan minik deliklerin onarılması için işlem başlatan vücudunuz bu bölgenin onarımına başlayarak eski cildinizin yenilenmesini sağlar. Dermapen uygulamasının en sevilen yanlarından biri herhangi bir yan etkisinin olmaması. Bu işlemler yapılırken cildinizin üst tabakası herhangi bir zarar görmez, soyulmaz, tahriş olmaz. Uygulama ortalama 35 - 40 dakika sürmektedir" dedi.

Bu uygulamanın amacının cildin sıkılığından parlaklığından dolgunluğundan sorumlu olan kollajen adını verilen protein üretiminin deri altında çoğalmasını sağlayarak cildin yenilenmesine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Dr. Ekici, "Uygulama yaz aylarında da rahatlıkla yapılacağı gibi işlemlerin ayda bir kez olmak üzere dört aylık bir periyodda uygulanması gerekir. Dermapen uygulaması yapılmadan önce cildinizdeki makyajlar tamamen temizlenmelidir. Daha sonra Dermapen uygulanacak bölgeye saf hyaluronik asid uygulanmaktadır. Dermapen' in yarar sağladığı alanlar; sivilce ve sivilce izlerinin tedavisine yardımcı olmak, cilt gözeneklerindeki genişlemeleri küçültme işlemi, güneş lekelerinin tedavisine yardımcı olmak, saç dökülmesi tedavisine yardımcı olmak, göz altı torbaları ve göz çevresi morlukları tedavisine yardımcı olmak, dekolte bölgelerindeki ince kırışıklıklar ve sarkmalarda, ince kırışıklıkların tedavisinde, skar (Eski sivilcelerin oluşturduğu yüzdeki çukurlaşmalar) tedavisinde. Kadın, erkek herkese uygulanabilmektedir. Herhangi bir cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Dermapen işlemi yaptırdıktan sonra cilt altındaki onarım süreci hızlı bir şekilde başladığı gözlemlenmiştir. Bu süreçteki mantık bir yaranın iyileşme sürecine benzemektedir. Nasıl ki elinizdeki ince bir çizik kısa sürede iyileşiyor, birkaç dakikada kanamanız duruyor ve onarım başlıyor ise dermapen uygulamasında da deri altında açılan minik deliklerin olduğu bölge hızlı bir şekilde onarılmaya başlanır ve yeni dokular oluşarak tedaviniz başlar. Dermapen uygulamasının daha etkili sonuçlar verebilmesi için düzenli olarak birkaç seans alınması gerekir" açıklamalarında bulundu.

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