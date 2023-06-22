AKOL Group of Companies 20’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kuzey Kıbrıs’ın lider şirketlerinden AKOL Group of Companies, 20’nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir organizasyonla kutladı… Dünyaca ünlü söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna konseri geceye damga vurdu.

Kuzey Kıbrıs’ta yaptığı hizmetler ve yatırımlarla adından övgüyle söz ettiren AKOL Group of Companies, 20’nci kuruluş yıl dönümünü dün gece görkemli bir organizasyonla kutladı.

Yüksek yaşam standartları ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken “Salamis Holiday Homes”, “Sea Front” ve “Dolce Vita” projelerinin tanıtımının yapıldığı gecede, Dünyaca ünlü söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna sahne alarak, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

The Arkın İskele Hotel’de düzenlenen geceye, devlet ve hükümet erkanı, iş insanları, emlak sektörü ve seçkin davetliler katıldı.

Tatar: “İZOLASYON VE AMBARGOLARA MARUZ BİR ÜLKEDE YATIRIM YAPMAK HER YİĞİDİN HARCI DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AKOL Group of Companies’in 20’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

Tatar, AKOL Group Direktörü Niyazi Şanal’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına hizmet vermesini takdir ettiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin izolasyon ve ambargolar altında her türlü haksızlıklara maruz kaldığını ifade eden Tatar, böyle bir ülkede yatırım yapmanın büyük irade ve cesaret istediğini dile getirdi.

Tatar, “Böyle bir ülkede yatırım yapmak her yiğidin harcı değildir. Sektöre öncülük edenlerden olan Niyazi Şanal’ı tebrik ediyorum. Öğrenciyken tanıdığım Niyazi Şanal’ı ülkeye geri dönmesi için cesaretlendirip, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına hizmet etmesi amacıyla memleketine dönmesi gerektiğini söyledim. ‘Tamam döneceğim’ dediği günün üzerinden 20 yıl geçti ve bugün yaptığı yatırımları, işleri gördüğümde gurur duyuyorum” dedi.

Tatar, AKOL Group’un ekip olarak güvenilir olduğunu vurgulayarak yatırım alanındaki başarılarıyla KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki öncü kurumlarından olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gecede yabancı konukların olması nedeniyle konuşmasını İngilizce olarak da yaptı.

ŞANAL: “20 YILA BİRÇOK ESER VE HİZMET SIĞDIRDIK”

AKOL Group of Companies Direktörü Niyazi Şanal, 20 yıla gururla söz edilecek birçok eser ve hizmet sığdırdıklarını söyledi.

Şanal, “Salamis Holiday Homes”, “Sea Front” ve “Dolce Vita” projelerinin diğer eserler gibi yüksek yaşam standartları ve modern tasarımlarıyla dikkat çektiğini ifade etti.

Şanal, ülkedeki birçok genç gibi kendisinin de yıllarca yurt dışındaki uluslararası şirketlerde çalıştığını ancak yurt dışında kalmayı tercih etmediğini dile getirdi. Şanal, “Ülkeme duyduğum sevgi ve tutku nedeniyle buralara geri döndüm, yurt dışında edindiğim tecrübeyle aile şirketimizin başına geçtim, babam Fikret Şanal’ın yükünü hafifletirken, bu topraklara yaptığımız yatırımlarla işletmemizi dev şirketler grubuna dönüşürdük” dedi.

Şanal, yaptıkları yatırımlara, sağladıkları istihdam alanlarına, insanlara verdikleri hizmetlerle ve devlete kazandırdıkları katma değerlere baktığı zaman “İyi ki de ülkeme geri dönüp, tırnaklarımı bu topraklara geçirmişim” dediğini söyledi.

“ALANINDA LİDER ŞİRKETLERDEN BİRİSİ OLDUK”

İnsanın ülkesinde ter dökmesinin, bilgi ve becerisini ülkesi için kullanmasının ve orada değerler ortaya çıkarmasının hazzı ve anlamının bir başka olduğunu ifade eden Şanal, “Samimiyetle söylüyorum, ben bunun mutluğu ve huzuru içindeyim” vurgusu yaptı.

Şanal, halkın desteğini hissetme ve takdirini görmenin kendilerini daha güçlü kıldığını belirterek AKOL Group of Companies’in, yer aldığı her alanda en iyisini yaptığını kanıtladığını söyledi.

Kaliteli iş ve hizmetlerle halkın güvenini kazanıp büyüdüklerini ifade eden Niyazi Şanal, alanında lider şirketlerden birisi olduklarına belirtti.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜLKENİN CAN DAMARI KONUMUNDA”

Niyazi Şanal, AKOL Group of Companies’in lokomotifi durumundaki inşaat sektörünün ülkenin de lokomotif sektörü olduğuna dikkat çekti.

İnşaat sektörünün 100’e yakın yan sektörü beslediğini ve ekonominin de can damarı konumunda olduğunu söyleyen Niyazi Şanal, “Ülke için hayati bir sektör olmasına rağmen inşaat sektörü bazı kesimlerin haksız eleştirilerine, hatta saldırılarına maruz kalmaktadır. Sektörümüzün, bazı kesimlerce genellemeler yapılarak, karalanmaya çalışılması üzüntü vericidir” diye konuştu.

Şanal, pandemi döneminde en fazla zarar eden, Rusya-Ukrayna savaşı ile döviz krizinden en çok olumsuz etkilenen sektör inşaat olmasına rağmen bu sektörün ayakta kalmayı başarabildiğini kaydetti.

“ÜLKE EKONOMİSİNİ AYAKTA TUTAN İNŞAAT SEKTÖRÜDÜR”

Bitmek bilmeyen ekonomik krize rağmen inşaat sektörünün ülkeye katma değer yaratmaya devam ettiğini ve ülke ekonomisini bu sektörün ayakta tuttuğunu dile getiren Şanal, en fazla vergi veren sektörlerin başında da inşaat sektörünün geldiğini söyledi.

AKOL Group of Companies’in doğa dostu olduğunu ve doğayı sevdiğini belirten Şanal, “Tarihi değerlerimiz ve doğal güzelliklerimizle sektörümüzün daha anlamlı ve değerli olduğuna inanıyoruz ve hizmetlerimizle bunu kanıtladığımızı düşünüyoruz” dedi.

Şanal, 20 yıldır insan ve yaşam odaklı çalışarak büyüdüklerini belirterek planlı kentleşmeyi, doğaya saygıyı temel ilke edindiklerinin altını çizdi.

“BUGÜNE KADAR 2 BİNDEN FAZLA KONUT İNŞA ETTİK”

Mimari tasarımların her ayrıntısını özenle oluşturduklarını, kaliteden kesinlikle ödün vermediklerini, müşteri memnuniyetinin ön planda olduğunu ifade eden Şanal, ilkelerinden taviz vermeden bugüne kadar 2 binden fazla konut inşa ettiklerini vurguladı.

“Salamis Holiday Homes”, “Sea Front” ve “Dolce Vita” projelerinin farklı ve kaliteli bir yaşantının kapılarını açacağını belirten Şanal, “İnşaat, gayrimenkul, yatırım, ticaret, medya, ithalat, turizm ve otelcilik, konut-araba kiralama ve tekstil gibi iş kollarını bünyesinde barındıran AKOL Group of Companies, ülkemiz ve insanımız için en iyi hizmeti vermeye, ülke ekonomisine katkı yapmaya, sosyal sorumluluk projeleriyle her kesime dokunmaya devam edecek” dedi.

ÇOLAKOĞLU: “20 YILDA 2 BİNDEN FAZLA KONUT VE TİCARI ALAN YAPTIK”

AKOL Group of Companies Genel Müdürü Yunus Çolakoğlu, 2003 yılında başlayan yolculukta 20 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Çolakoğlu, Kuzey Kıbrıs’a hizmet etmek, ekonomiye katkı sağlamak, öz değerlere sahip çıkarak daha iyiye ve güzele ulaşma yolundaki çabaların devam ettiğini belirtti.

20 yılda 2 binden fazla konut ve ticari alan yaptıklarını belirten Çolakoğlu, AKOL Group olarak gayrimenkulden dış ticarete, medyadan hizmet sektörüne kadar çeşitli dallarda faaliyet geliştirildiğini kaydetti.

Çolakoğlu, 20’nci kuruluş yıl dönümünde 3 yeni projenin lansmanını yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek bu çalışmalara gece gündüz büyük bir özveriyle katkı sağlayan tüm AKOL çalışanlarına teşekkür etti.