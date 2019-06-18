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Akova Köy Kadın Kursu Sergisi Meral Akıncı tarafından açıldı

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Akova Köy Kadın Kursu Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından açıldı.
Akova Köy Kadın Kursu Sergisi Meral Akıncı tarafından açıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, burada yaptığı konuşmada serginin açılışında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Meral Akıncı, sergilenen işlerde, kadınların düşünsel yaratıcılıklarının yansımalarının bulunduğunun altını çizerek, sergilenen her işte kursiyerlerin kişisel özelliklerinin görüldüğünü ifade etti.

Akova Köy Kadın Kursu’na katılan kursiyerlerin, eğitim süresi boyunca kendi potansiyellerinin farkındalığına da vardığına dikkat çeken Meral Akıncı, köy kadın kursundaki katılımcıların üreterek öz farkındalıklarını ortaya çıkardığını ve öz saygılarının pekiştiğini kaydetti.

“BU KURSLAR, PAYLAŞIM, DAYANIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ RUHUNU ARTIRIYOR”

Köy kadın kursundaki kolektif çalışmanın paylaşım, dayanışma ve işbirliği ruhunu artırdığını da söyleyen Meral Akıncı, köy kadın kurslarının aynı zamanda önemli bir sosyalleşme alanı olduğunu belirtti. 

Kurslara erkeklerin de katılabileceğini ve fiziksel aktivitenin estetikle buluşabileceğini kaydeden Meral Akıncı, “Erkeklerin de katılımıyla inanıyorum ki daha da güzel işler ortaya çıkacaktır” dedi. Meral Akıncı, köy kadın kurslarında yer alan kursiyerlerin estetik yanlarını daha da görünür hale getirmenin önemli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

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