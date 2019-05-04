AKP 41 bin 132 "kısıtlı seçmen" var demişti, YSK 766 kişi tespit etti

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) AKP'nin "İstanbul'da 41.132 kısıtlı seçmen var" iddiasına dair yaptığı araştırma sonuçlandı. YSK'nın bulgularına göre İstanbul'un tüm ilçelerinde 766 "kısıtlı seçmen" bulunuyor.

Eskİ CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından, ortaya çıkan bulgulara ilişkin olarak "YSK, 39 ilçenin çizelgesi sonrası kararını hemen açıklamalı ve tartışmaları bitirmelidir" çağrısında bulundu.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel ise çizelgeleri eklediği paylaşımda "YSK AKP’nin iddialarını araştırdı ve sonuçlandırdı. AKP 21.782 zihinsel engelli, 19350 kısıtlı seçmen toplamda ise 41.132 kısıtlı seçmen var demişti. Tüm İlçelerden araştırma sonuçları geldi.Sonuç 766 kişi! Başka iddia kaldı mı? Bitti bu iş!" diye yazdı.

AKP, YSK’ya yaptığı itirazda 21 bin 782’si zihinsel engelli olmak üzere toplam 41 bin 132 kısıtlı seçmenin olduğunu iddia etmişti.

YSK ise, AKP’nin itirazı sonrası 2 bin 732 kısıtlı, bin 229 ölü, 10 bin 290 hem cezaevi hem de İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 5 bin 287 hükümlü olmasına rağmen, İstanbul seçmen listesinde kayıtlı olan, 236 yerleşim yeri adresi cezaevi olan, 21 bin 782 kişi 18 yaş üstü zihinsel engelli olan olmak üzere, toplam 41 bin 556 seçmenle ilgili araştırma kararı vermişti.