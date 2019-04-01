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AKP Ankara'da seçimlere itiraz edecek

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AKP, Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itirazda bulunacak.
AKP Ankara'da seçimlere itiraz edecek

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara’da sandıkların birçoğunda tespit ettikleri geçersiz oylara ve usulsüzlüklere itiraz edeceklerini bildirdi.

 

AKP'nin Ankara seçim bölgesindeki bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceği öğrenildi. 

AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında değindiği itirazlarla ilgili AKP'li hukukçular çalışmalara başladı.

Seçim sonuçlarına itirazlar, salı gününe kadar yapılacak.

"12 BİN 158 SANDIĞIN BİRÇOĞUNDA GEÇERSİZ OYLAR VE USULSÜZLÜKLER TESPİT ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit ettiklerini, kanuni haklarını sonuna kadar kullanacaklarını bildirdi.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."

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