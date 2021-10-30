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AKP araştırmış: Paylaşımların yarıya yakını trol

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‘Sosyal medya yasası’ için hazırlıklara devam eden AKP’nin bu alanda yaptığı bir araştırmada, ele alınan 1,2 milyon Twitter paylaşımının yüzde 43’ünün trol hesaplardan geldiği belirtildi.
AKP araştırmış: Paylaşımların yarıya yakını trol

‘Sosyal medya yasası’ için hazırlıklara devam eden AKP’nin bu alanda yaptığı bir araştırmada, ele alınan 1,2 milyon Twitter paylaşımının yüzde 43’ünün trol hesaplardan geldiği belirtildi.

Sosyal medyada konu dışı, kışkırtıcı, suçlayıcı mesajlarla okuyucuları provoke ederek, tepkisel cevaplar almaya ve bu yolla belirli bir hedef için kullanıcıların algısını manipüle etmeye çalışan anonim hesaplara trol deniyor.

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaretiyle yeni bir ‘sosyal medya yasası’nın hazırlıklarını yürütmeye başlayan AKP ve hükümet yetkililerinin çalışmalarını yıl bitmeden Meclis’e sunması bekleniyor. ‘Yalan haber ve dezenformasyonla mücadele’ gerekçesiyle, hem sosyal medya platformları hem de kullanıcılara yönelik yaptırımlar içermesi beklenen tasarının yeni bir ‘sansür yasası’na dönüşmesinden korkuluyor.

Hürriyet’in haberine göre Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK toplantısında sosyal medya düzenlemesi de gündeme geldi.

Genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Vedat Demiröz’ün sunun yaptığı toplantıda sosyal medya konusunda sahada yapılan çalışmalar anlatıldı.

Köylerden şehirlere hemen her kesimin sosyal medyayı takip ettiğini belirten kurmayların, vatandaşların taleplerinden birinin de ‘dezenformasyonun önüne geçilmesi’ olduğunu anlattığı kaydedildi.

AKP’nin düzenlediği bir araştırmada “Özel hayata dokunulmazlık, kişisel verilerin korunması kapsamında sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç duyuyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 82,6 ‘Evet’ yanıtı verdiği aktarıldı. Araştırmada Twitter’da yapılan 1,2 milyon paylaşımın yüzde 43’ünün trol hesap olduğu, sosyal medya yasasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

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