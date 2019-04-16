AKP başvurdu: Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesin!

AKP, İstanbul'da seçim sonuçları kesinleşinceye kadar, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz olağanüstü itiraz dilekçesini öğlen saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu'na sunmuştu. Yavuz, maddi hatalar olduğunu ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını öne sürdü. İtiraz dilekçesinde 300 bin şüpheli oy olduğu, 1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsiz olduğu iddiaları anlatıldı.
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