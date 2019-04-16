  • BIST 96.809
  • Altın 236,347
  • Dolar 5,7725
  • Euro 6,5156
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

AKP başvurdu: Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesin!

»
AKP, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini talep etmişti
AKP başvurdu: Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesin!

AKP, İstanbul'da seçim sonuçları kesinleşinceye kadar, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz  olağanüstü itiraz dilekçesini öğlen saatlerinde Yüksek Seçim Kurulu'na sunmuştu. Yavuz, maddi hatalar olduğunu ve kısıtlı seçmenlerin oy kullandığını öne sürdü. İtiraz dilekçesinde 300 bin şüpheli oy olduğu, 1 milyonu aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsiz olduğu iddiaları anlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müjdat Gezen’e beraat16 Nisan 2019 Salı 13:38
  • Maltepe'de AKP'nin itirazlarına rağmen 2 olan sandık kurulu sayısının 6'ya çıkarılması kararı verildi.16 Nisan 2019 Salı 11:48
  • Feyzioğlu: Allah belanızı versin, şakağıma tabanca dayasanız bu işin peşini bırakmam16 Nisan 2019 Salı 11:45
  • İmamoğlu'ndan Yıldırım'a yanıt: Kendi iddialarını bile anlatamaması bıkkınlığının göstergesidir15 Nisan 2019 Pazartesi 18:25
  • Yıldırım'ın seçimi 'murdar' ilan etmesi hukuka saygısızlıktır, kazanamadığı seçimi murdar ilan etme gayretkeşliğidir15 Nisan 2019 Pazartesi 18:06
  • CHP'den Binali Yıldırım'ın açıklamasına yalanlama15 Nisan 2019 Pazartesi 15:15
  • Binali Yıldırım: Oylar sandıkta iç edilmiştir15 Nisan 2019 Pazartesi 15:01
  • CHP Parti Sözcüsü: Bunların derdi sayım değil, süreci uzatmak...15 Nisan 2019 Pazartesi 14:40
  • AK Parti kulisi: Erdoğan toplantıda 'Niye moralinizi bozuyorsunuz arkadaşlar?' dedi15 Nisan 2019 Pazartesi 09:52
  • İmamoğlu: Kulüpleri tehdit ettiler, hem Beşiktaş’a, hem Fenerbahçe’ye 'Maça gelmesin' diye telefon açıldı15 Nisan 2019 Pazartesi 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti