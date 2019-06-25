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AKP belediyelerin yetkilerini kısıtladı

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23 Haziran seçimlerini 800 bin oy farkıyla kaybeden AKP, belediyelerin kentsel dönüşümle ilgili bazı yetkilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devretti.
AKP belediyelerin yetkilerini kısıtladı

AKP, belediyelerin kentsel dönüşümle ilgili bazı yetkilerini kısıtlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devretti.

Yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği değişikliğine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulama alanlarında toplulaştırma yapabilecek. Yeni yönetmelikle “Uygulama Alanı” tanımı değiştirilerek belediyelerin yetkileri kısıtlandı. Yeni Yönetmeliğe göre “Cumhurbaşkanı kararıyla kararlaştırılan riskli alan ile Bakanlıkça belirlenen rezerv yapı alanını ve riskli yapının veya yapıların bulunduğu alan” olarak tanımlandı.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Bakanlık, Türkiye’deki tüm kentsel dönüşüm uygulamalarına müdahale edebilecek. Yönetmeliğe eklenen maddelerle Bakanlık kentsel dönüşüm yapılan alanlarda en küçük parsel dâhil olmak üzere, Uygulama Alanı ismi altında müdahale etme ve bu alanda plan dâhil her türlü işlemi yapma hakkını elde etti. Yeni yönetmeliğe göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bizzat veya şikayet üzerine ilçe belediyelerinden riskli yapı tespiti talebinde bulunabilecek.

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