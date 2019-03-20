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AKP Beyoğlu adayı ve Bilal Erdoğan arasındaki diyalogda skandal itiraf (Video)

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AKP'nin Beyoğlu adayıyla Bilal Erdoğan arasında geçen itiraf niteliğindeki diyalog, kameralara yansıdı.
AKP Beyoğlu adayı ve Bilal Erdoğan arasındaki diyalogda skandal itiraf (Video)

AKP adayı Yıldız, Bilal Erdoğan’a kentsel dönüşümü hatırlatarak “Bakalım şu dönüşümden de birkaç şey yapabilirsek, bir şey kalırsa bize…" dedi.

AKP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen skandal bir diyalog DHA kameralarına takıldı.

 

Beyoğlu Postası'nda yer alan videoda, Yıldız’ın Bilal Erdoğan’a kentsel dönüşümü hatırlatarak “Bakalım şu dönüşümden de birkaç şey yapabilirsek, bir şey kalırsa bize…” dediği görülüyor. Bilal Erdoğan da “Projede var değil mi” diye soruyor. Yıldız’ın bu soruya yanıtı ise “Olmasa da bir iki yer bina olarak aldık mı yeter bize” oluyor.

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