AKP Beyoğlu adayı ve Bilal Erdoğan arasındaki diyalogda skandal itiraf (Video)

AKP adayı Yıldız, Bilal Erdoğan’a kentsel dönüşümü hatırlatarak “Bakalım şu dönüşümden de birkaç şey yapabilirsek, bir şey kalırsa bize…" dedi.

AKP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız ile AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen skandal bir diyalog DHA kameralarına takıldı.

AKP Beyoğlu adayı ve Bilal Erdoğan arasındaki diyalogda skandal itiraf: Dönüşümden bir iki bina kalırsa bize...https://t.co/gfY21S1o2X pic.twitter.com/7HO13okBMk — İleri Haber (@ilerihaber) 20 Mart 2019

Beyoğlu Postası'nda yer alan videoda, Yıldız’ın Bilal Erdoğan’a kentsel dönüşümü hatırlatarak “Bakalım şu dönüşümden de birkaç şey yapabilirsek, bir şey kalırsa bize…” dediği görülüyor. Bilal Erdoğan da “Projede var değil mi” diye soruyor. Yıldız’ın bu soruya yanıtı ise “Olmasa da bir iki yer bina olarak aldık mı yeter bize” oluyor.