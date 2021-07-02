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AKP binasına gidip görüştüler

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Görüşmede UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Hasan Taçoy, Yasemin Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Tolga Atakan ve TDP Milletvekili Zeki Çeler de yer aldı.
AKP binasına gidip görüştüler

Görüşmede UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Hasan Taçoy, Yasemin Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Tolga Atakan ve TDP Milletvekili Zeki Çeler de yer aldı.

Ankara’da temaslarını sürdüren KKTC – Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile görüşmüştü.

 

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