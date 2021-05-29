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"AKP bürokrasisinden, muhalefet partilerine yoğun bir bilgi ve belge akışı başladı"

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Korkusuz yazarı Takan: Yakında, “128 milyar dolar nerede?”den daha büyük skandalların ortaya saçıldığını görürseniz şaşırmayın derim!..
"AKP bürokrasisinden, muhalefet partilerine yoğun bir bilgi ve belge akışı başladı"

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e koruma polisi verilmesinde sorumluluğuna işaret ettiği ve emniyet kulislerinde açığa alınacağı konuşulan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın “Benim gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak? Bir görelim bakalım” sözlerini değerlendirdiği bugünkü yazısında, "Pekii, saray klikleri arasında devam eden hararetli kapışma kamuoyuna nasıl yansıyacak?" sorusuna yanıt verdi.

Takan, yazısında kulislerden edindiği şu bilgilere yer verdi:

"AKP bürokrasisinden, muhalefet partilerine yoğun bir bilgi ve belge akışı başladı. Dudak uçuklatacak bilgiler!.. Tabii ki, muhalefet, kendilerine ulaştırılan bilgilerin üzerine sazan gibi atlamıyor… Derinlemesine araştırmalar yapılıyor… Yakında, “128 milyar dolar nerede?” den daha büyük skandalların ortaya saçıldığını görürseniz şaşırmayın derim!.. Muhalefet cephesinden gelecek, soru ve araştırma önergelerini de dikkatle takip etmenizi öneririm… Sedat Peker videolarının pabucu dama atılabilir!.."

Takan ayrıca yazısında Mustafa Çalışkan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damat Berat Albayrak’ın bürokrasi içinde en önemli kalelerinden biri olduğunu kaydetti. Takan, "Mustafa Çalışkan’ın Süleyman Soylu’ya meydan okuyan açıklamasından anlaşılacağı üzere, bürokrasi içinde derinden giden kapışmalar artık gün yüzüne çıktı" diye yazdı.

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