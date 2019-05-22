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AKP, ‘Ekrem İmamoğlu’ ismini Google’dan satın alarak kendi reklamlarını gösterdi

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Binali Yıldırım'ın ekibi, Google'dan Ekrem İmamoğlu'nun ismini arayanları hedeflemek için "Ekrem İmamoğlu" ifadesini satın alarak kendi reklamlarını gösterdi.
AKP, ‘Ekrem İmamoğlu’ ismini Google’dan satın alarak kendi reklamlarını gösterdi

Seçim kampanyasında, İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganını kendisine uyarladığı için eleştirilen Binali Yıldırım’ın, Google reklamlarında ‘Ekrem İmamoğlu’ adını kullandığı ortaya çıktı.

Sözcü’de yer alan habere göre AKP’nin seçim kampanya ekibi, Google Ads reklamlarında “Ekrem İmamoğlu” ismini satın alarak reklama çıktı.

Google üzerindeki aramalarda kullanılan kelimelerin satın alınarak yapıldığı bir reklam türü olan Google Ads, ticari firmalar tarafından da kullanılıyor. Seçime sayılı günler kala Binali Yıldırım’ın kampanyasını yürüten ekip tarafından hazırlanan Ads reklamında “Ekrem İmamoğlu” kelimesini Google’da arayan yurttaşların karşısına Binali Yıldırım adına açılan resmi web sitesi ilk sırada reklam başlığı ile çıkıyor.

“İstanbul seçimleri neden yenileniyor” başlıklı reklam, binaliyildirim.com.tr adresine gidiyor. Reklamda çıkan yönlendirme linkinde ise AKP’nin seçime neden itiraz ettiği, YSK kararları gibi bilgilendirme yazıları bulunuyor.

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