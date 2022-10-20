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AKP erimeye devam ediyor... Oy depoları bir bir eriyor

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Cumhur İttifakı’nın Kayseri, Malatya, Urfa ve Yozgat gibi oy deposu olarak bilinen illerde yaşadığı erime dikkat çekti. AKP ve MHP oy kaybetti, Millet İttifakı yükselişte.
AKP erimeye devam ediyor... Oy depoları bir bir eriyor

Seçime aylar kala anket firmaları araştırmalarını hızlandırdı. AKP ve MHP’nin kalesi olarak tabir edilen illerin nabzını tutan ORC Araştırma bu kez Kayseri, Malatya, Urfa ve Yozgat üzerine ekim ayında yaptıkları kapsamlı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Anketten çıkan sonuçlar Cumhur İttifakı’nın oy deposu şehirlerde bile hızla eridiğini ortaya koyuyor. Buna karşın CHP ve İYİ Parti’nin bu illerin tamamında oylarında artış yaşadığı da kaydedildi.

Kayseri’de hala birinci parti olan AKP, önceki seçimlere oranla 12 puanın üzerinde oy kaybederken bu oran MHP’de 9 puanın üzerine çıktı. İYİ Parti ve CHP’de toplam artış ise 11 puandan fazla. Benzer bir durum Malatya için de geçerli. Bu ilde AKP ve MHP toplamda 18 puanın üzerinde erime yaşadı. Millet İttifakı’nın oyları ise 10 puandan fazla yükseldi. Urfa’da AKP 11 puanın üzerinde oy kaybetti, HDP’nin ise 7 puandan fazla eksildiği görüldü. Yozgat’ta AKP ve MHP toplamda 20 puanın üzerinde oy kaybederken Millet İttifakı 12 puandan fazla yükseliş kaydetti.

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4 SEÇMENDEN BİRİ AYRILDI

Öte yandan MAK Başkanı Mehmet Ali Kulat da 5-15 Ekim tarihlerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle 64 ilde yaptıkları son anket sonucunu paylaştı. Buna göre Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki fark 3 puan olurken Emek ve Özgürlük İttifakı’nın oy oranı yüzde 10. Bu çalışmaya göre Cumhur İttifakı yüzde 40 olurken Millet İttifakı yüzde 43 oldu. MAK Başkanı Kulat, ankete ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Gençlerin çok büyük sorunları var. İlk kez oy kullanacak gençlerle yapılan ankette 8 bölgenin 8’inde de AK Parti birinci değil. İktidarın kaçırdığı bir şey var. AK Parti’yle yolunu ayıran seçmen kararsızlar durağında beklemiyor.

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