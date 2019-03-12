'AKP fokur fokur kaynıyor… Vekiller yeni oluşumla temas kuruyor'

İyi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP'li vekillere dayandırdığı yazısında parti içinde kaynama olduğunu öne sürdü.
"AKP içinde ama kapalı kapılar ardında söylenen bu rahatsızlıkları özetleyeyim" diyen Uğuroğlu'nun sıraladığı bazı maddeler şöyle:
- Milletvekillerinin önemli kısmı Erdoğan'ın yakın çevresine yaklaşamıyorlar.
- Salı günleri grup toplantısında Erdoğan 1-2 saat konuşup gidiyor.
- Saraya yakın bir grup milletvekili var ama sayıları çok az. AKP milletvekilleri Erdoğan'dan ayrı düşmenin, uzak kalmanın ve birlikte siyaset yapamamanın sıkıntısını yaşıyorlar.
- 16 yıldır aynı isimler önemli görevlere atanıyor, yeni milletvekillerine önemli görevler verilmiyor.
- Bakanlar milletvekillerine randevu dahi vermiyor.
- Bürokratlar, AKP'li milletvekillerinin yüzlerine dahi bakmıyorlar.
- Basına kapalı parti toplantılarında ise eleştiriler bugüne kadar görülmedik şekilde sertleşerek artıyor.
- Belediye Başkan adaylarının belirlenmesinde milletvekilleri tamamen devre dışında bırakılmalarından çok rahatsız olduklarını vurguluyorlar.
- Birçok milletvekili yeni oluşumu yakından ve dikkatle izliyor ve azımsanmayacak bir grup da yakın temas kuruyor.
- Damat konusu ise en önemli rahatsızlık olarak öne çıkıyor AKP'de. Ali Babacan'ın ekonomi yönetimi sayesinde enflasyon ve yüksek faiz canavarının yenildiğini, Mehmet Şimşek döneminde de ekonomik istikrarın devam ettiğini ancak damat Berat Albayrak ile tüm ekonomik düzenin alt üst olduğunu söylüyorlar.
- Değerli okurlarım AKP İstanbul milletvekillerinden biri özel sohbetimizde öyle bir eleştiri yaptı ki bunu yazmak için inanının çok ısrar ettim ve adını vermemeye söz vererek yazma izni aldım. AKP İstanbul milletvekili, "AKP afişlerine genel merkezden onay alan "aşk" sloganı yazıldı. Biliyorum ki belediye başkan adaylarımız kentlerin rantlarına aşıklar ki daha seçilmeden etraflarını saran sponsorlarla rant hesapları yapılmaya başlanıldı bile"diye konuştu.
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