AKP GB Yardımcısı Kurtulmuş : KKTC Anavatanın bir parçasıdır! (VİDEO HABER)

AKP GB Yardımcısı Kurtulmuş : KKTC Anavatanın parçasıdır!
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Sayın Akıncı'nın The Guardian gazetesinde yer alan açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir cinsten değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin her bakımdan uzantısıdır ve parçasıdır"
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş:— TVNET (@tvnet) February 8, 2020
"Sayın Akıncı'nın The Guardian gazetesinde yer alan açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir cinsten değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin her bakımdan uzantısıdır ve parçasıdır" pic.twitter.com/RnndCHLerG
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