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AKP GB Yardımcısı Kurtulmuş : KKTC Anavatanın bir parçasıdır! (VİDEO HABER)

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AKP GB Yardımcısı Kurtulmuş : KKTC Anavatanın bir parçasıdır!
AKP GB Yardımcısı Kurtulmuş : KKTC Anavatanın bir parçasıdır! (VİDEO HABER)

AKP GB Yardımcısı Kurtulmuş : KKTC Anavatanın parçasıdır!

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Sayın Akıncı'nın The Guardian gazetesinde yer alan açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir cinsten değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin her bakımdan uzantısıdır ve parçasıdır"

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