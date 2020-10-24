AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KKTC'deki seçime ilişkin, "Bu tarihi bir kararlılıktır, çok olumlu bir adımdır ve kanaatimce Kıbrıs'taki bundan sonra eğer adil, kalıcı, hakkaniyetli bir çözüm olacaksa bunun yolunu da açan bir adımdır." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KKTC'deki seçime ilişkin, "Bu tarihi bir kararlılıktır, çok olumlu bir adımdır ve kanaatimce Kıbrıs'taki bundan sonra eğer adil, kalıcı, hakkaniyetli bir çözüm olacaksa bunun yolunu da açan bir adımdır." dedi.

Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

KKTC'deki seçim sonucunda vatandaşların nasıl bir mesaj verdiğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, Kıbrıs Türk halkının bu tercihinin tarihi bir tercih olduğunu ve bundan sonra Kıbrıs için yeni bir dönemin başladığına inandığını söyledi.

Kurtulmuş, Kıbrıs halkının çok önemli bir tercihte bulunduğunu dile getirerek, Kıbrıs halkının tercihinin Türkiye ile birlikte eşit, iki toplumlu bir çözüm yönünde atılacak adımlara yol açtığını belirtti.

Çözüm konusunda Türk tarafının geçmiş dönemde gösterdiği olağanüstü gayretin ortada olduğunu ifade eden Kurtulmuş, masanın hep Rum tarafınca terk edildiğini hatırlattı.

Kurtulmuş, Güney Kıbrıs'ın, KKTC'yi yok sayarak çözümsüzlüğü ortaya koyduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çözümü isteyen taraf Kuzey Kıbrıs tarafı oldu, bizim tarafımız oldu, çözümden kaçan taraf da hep Güney tarafı oldu. Şimdi hiç kimsenin kalkıp da 'Siz niye çözüme yanaşmıyorsunuz?' deme hakkı yoktur. Ama eğer çözümden kast ettikleri Kuzey Kıbrıs'ın teslim olması, egemenliğinden vazgeçmesi, işte mesela bu son Doğu Akdeniz'deki gerilimlerden birisi nedir? Kuzey Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgelerinde Türkiye'nin, Kıbrıs'ın arama faaliyetlerinden vazgeçmesi. Yok böyle bir dünya. Türkiye haklarından vazgeçmeyecektir, Kıbrıs halkı da haklarından vazgeçmediğini, evet egemen iki farklı ulus, toplum olarak müzakereye 'eyvallah' dediklerini ama Türkiye'nin mutlaka bu süreçlerde garantör ülke olarak olmasının şart olduğunu ortaya koydu ve Türkiye ile birlikte yeni bir geleceğe yürüyeceğini ilan etmiş oldu. Bu tarihi bir kararlılıktır, çok olumlu bir adımdır ve kanaatimce Kıbrıs'taki bundan sonra eğer adil, kalıcı, hakkaniyetli bir çözüm olacaksa bunun yolunu da açan bir adımdır."