AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Hem içimizden ve dışımızdan Erdoğan'ı görevinden uzaklaştırmak istiyorlar...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Hem içimizden hem de dışımızdan birileri, zaten yıllardır bizim tökezlememizi bekleyenler, gözlerini dikmişler acaba AK Parti biter mi, bitti mi, Recep Tayyip Erdoğan’ı o Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırabilir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Hem içimizden hem de dışımızdan birileri, zaten yıllardır bizim tökezlememizi bekleyenler, gözlerini dikmişler acaba AK Parti biter mi, bitti mi, Recep Tayyip Erdoğan’ı o Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırabilir miyiz diye düşünüyorlar' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Tire’de partisinin ilçe danışma kurulu toplantısına katıldı.

Burada konuşma yapan Hamza Dağ, “Hem içimizden hem de dışımızdan birileri, zaten yıllardır bizim tökezlememizi bekleyenler, gözlerini dikmişler acaba AK Parti biter mi, bitti mi, Recep Tayyip Erdoğan’ı o Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırabilir miyiz diye düşünüyorlar. İşte esas sınav şimdi" derken, Ekrem İmamoğlu'na yönelik ise şöyle konuştu: