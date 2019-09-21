  • BIST 100.237
  • Altın 280,080
  • Dolar 5,7344
  • Euro 6,3129
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Hem içimizden ve dışımızdan Erdoğan'ı görevinden uzaklaştırmak istiyorlar...

»
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Hem içimizden hem de dışımızdan birileri, zaten yıllardır bizim tökezlememizi bekleyenler, gözlerini dikmişler acaba AK Parti biter mi, bitti mi, Recep Tayyip Erdoğan’ı o Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırabilir
AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Hem içimizden ve dışımızdan Erdoğan'ı görevinden uzaklaştırmak istiyorlar...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Hem içimizden hem de dışımızdan birileri, zaten yıllardır bizim tökezlememizi bekleyenler, gözlerini dikmişler acaba AK Parti biter mi, bitti mi, Recep Tayyip Erdoğan’ı o Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırabilir miyiz diye düşünüyorlar' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Tire’de partisinin ilçe danışma kurulu toplantısına katıldı.

Burada konuşma yapan Hamza Dağ, “Hem içimizden hem de dışımızdan birileri, zaten yıllardır bizim tökezlememizi bekleyenler, gözlerini dikmişler acaba AK Parti biter mi, bitti mi, Recep Tayyip Erdoğan’ı o Cumhurbaşkanlığı görevinden uzaklaştırabilir miyiz diye düşünüyorlar. İşte esas sınav şimdi" derken, Ekrem İmamoğlu'na yönelik ise şöyle konuştu:

Bugün birkaç belediye kazanıp, yalılarda toplantı yapıp, gelecekle ilgili plan kuranlar, Cumhurbaşkanlığı hayali kuranlar, Cumhurbaşkanlığı hayali üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine dair planlar kuranlar, biliniz ki Tire’deki köylünün, çiftçinin, memurun hayat seviyesini daha da yükselteyim hayali ile bunları yapmıyorlar.

Yine bu hayalleri kuranlar, bugün koltuk sallanıyor şeklinde sözüm ona espri yaparak bir takım mesajlar vermeye çalışanlar, buradaki insanların refah seviyesi artsın hayaliyle bunları yapmıyorlar. Onlar o yalıda o toplantıyı tertip edenlerin geleceğinin planlarını kuruyorlar. Onların gelecek planları içinde bu millet olmadı, bundan sonra da olma ihtimali yok.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu’ndan, ‘Atatürk’ün İstanbul günleri’ne bakış20 Eylül 2019 Cuma 21:49
  • Leyla’nın amcası da tutuklandı20 Eylül 2019 Cuma 21:46
  • Demirtaş’ın tahliyesi beklenirken, savcılık tutuklama istemli yeni soruşturma açtı20 Eylül 2019 Cuma 21:42
  • Rapçi Şehinşah gözaltına alındı20 Eylül 2019 Cuma 21:37
  • Son dakika… Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar20 Eylül 2019 Cuma 15:42
  • AK Parti'deki istifalarda bir ilk: Görevdeki başkan bıraktı20 Eylül 2019 Cuma 15:41
  • Vize serbestisi konusunda hareketlilik20 Eylül 2019 Cuma 15:09
  • S-400'lerle ilgili yeni gelişme20 Eylül 2019 Cuma 15:05
  • Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Kürtçe' açıklaması : Kesinlikle açılacak20 Eylül 2019 Cuma 14:26
  • Egemen Bağış Prag Büyükelçiliği'ne atandı20 Eylül 2019 Cuma 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti