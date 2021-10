AKP Genel Başkan Yardımcısı Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Avrupa kara kışa hazır değil. Onlar bize ültimatom vereceklerine önce kendi ekonomileri, kendi geleceklerini düşünsünler. Bizim enflasyondaki yükseklik eyvallah, kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında" görüşünü savundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara kış fonu kurulması önerisine ilişkin olarak da "Birileri bize, 'Kara kış fonu kurun' diyor ama biz onu kurmayacağız." dedi.

AKP Manisa İl Danışma Meclisi toplantısı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün katılımıyla yapıldı. Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı konferans salonundaki toplantıda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Türkiye'yi 60 yıldır Avrupa Birliği'ne almayan Avrupa ülkelerini eleştiren Demiröz, "Ekonomimiz çok mu kötü beyler. Kıbrıs Rum Kesimi, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya'dan, Letonya'dan, Estonya'dan da mı kötü. 14 ülkenin toplamından daha güçlü ekonomiye sahip bir ülkeyiz ama bizi almazlar. Niye almadıklarını hepimiz biliyoruz. Bizim kültürümüz ve milletimiz ayrı. Bunu hazmedemedikleri için almıyorlar. Almasınlar. Yunanistan'ı görüyorsunuz. Yalan yanlış bilançolarla Avrupa Birliği'ni dahi aldatmaya kalktı ama affettiler. IMF kanalıyla 150 milyar Euro bağış yaptılar. Yunanistan bilmelidir ki, bu aralar çok horozlanıyor. Cürmü kadar yer yakar. Ne Yunanistan ne de Fransa Avrupa Birliği'ne güvensin. Hiç kimseye güvenmesin, bize de horozlanmasın. Döner bakar arkasında kimseyi bulamaz" diye konuştu.

"Birileri bize, 'Kara kış fonu kurun' diyor ama biz onu kurmayacağız"

Demiröz, şöyle devam etti:



"Bugün Avrupa'da duyuyorsunuz, yakıtın olmadığı, raflarda neler olduğunu. Kış geliyor. Birileri bize, 'Kara kış fonu kurun' diyor ama biz onu kurmayacağız. Bizim her şeyimiz hazır ama Avrupa kara kışa hazır değil. Onlar bize ültimatom vereceklerine önce kendi ekonomileri, kendi geleceklerini düşünsünler. Bizim enflasyondaki yükseklik eyvallah, kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında. Biraz sabırlı olacağız. Yılbaşına doğru her şey sistemine oturacak. Aylık ihracatımız 20 milyar doları aştı. Bu dövizler yarın ülkemize gelecek. Türkiye'ye gelen dövizle cari açığımızı da kapatacağız. O dövizlerin fazlalığı nedeniyle kur farkları da aşağıya doğru inecek. Gıdada hiçbir eksiğimiz yok. Pahalılık olabilir. Allah aşkına, Türkiye'de son 20 senede her eve bakın ya bir otomobil ya da 2 otomobilimiz var. Her evde 2- 3 telefon var. Türkiye'nin doğal gaz gitmeyen ilçesi kalmadı. Elektrik desen yine aynı, Yolları zaten saymıyorum."

Kılıçdaroğlu'na: Sen hele bir cumhurbaşkanı adayı ol da olmayı becer de ondan sonra konuş



"Bu ülkedeki vesayet odaklarını unutmamak lazım. Türkiye'de bir bürokrasi vardı, askeri bir yandan, argısı bir yandan ülkeye her gün ültimatom veren bürokratlar vardı. Sermaye çevrelerinin baskısı, basının baskısı, bütün bu vesayet odakları tek tek yıkıldı, Türkiye'deki özgürlük alanları genişletildi. İnsanlar çabuk unutuyor. 28 Şubat'ı yaşadık. Annelerimiz, çocuklarımız başörtüsünden dolayı ne zulümler gördü. İmam hatiplerimizi kapattılar. Bu adaletsiz dönemlerden geçtik. 1000 sürecek dediler, hamdolsun 5 yıl sürmedi. Şimdi onlar hesabını veriyor, verecekler. 1960 ihtilalinden önce İnönü çıkıp mecliste bir konuşma yapıyor. 'Dışarıda bin başı var, çağırın beni dışarı atsın deyin yapacak mı ama ben gidip ona bunların hepsini alın desem, hepinizi alır götürür.' Yani ihtilali vurgulayan cümleler sarfediyor. Enteresan olan o gün bir parti lideri olmasına rağmen meclisten 12 oturum ceza yiyor. O gün onu ihtilale davet edenler, o zihniyet bugün çıkıyor, bürokratlara göz dağı vermeye çalışıyor. AK Parti'ye oy veren öğretmenler, doktorlar ve savcılar diyor ama kendisi demiyor, arkasında ona akıl hocalığı verenler var. Ey Kılıçdaroğlu, çok güvenme. Sen hele bir cumhurbaşkanı adayı ol da olmayı becer de ondan sonra konuş"

"Selahattin Demirtaş niye tutuluyormuş"



"Bu ülkenin toprağından kimseye bir karış vermeyiz. Canımızı veririz, toprağımızı vermeyiz. Bitlisliyim. Kısmen Kürdüm. Hiçbir zaman önümü kesen olmadı ki. 1000 yıldır birlikte yaşadık. PKK'nın Kürt diye bir derdi yok ama Kürtlerin PKK diye bir derdi var. Bunu bilin, bunu biz çözdük. Yurt içindeki bütün teröristleri temizledik, şimdi sıra yurt dışında. Kürt devleti kurmaya çalıştılar. Beceremediler. Türkiye oyunlarını bozdu. Selahattin Demirtaş niye tutuluyormuş. Bunu diyen de CHP lideri. Adam bir talimat verdi. 70 insanımız şehit edildi, onların kanının hesabını kim verecek. Bir kere olsun terörist diyebildiniz mi. Yıllardır bu ülke bunlarla çarpışarak, askerini, polisini, savcısını kaybediyor. Neredesin Kılıçdaroğlu. Şimdi gelmişsin 3 oy için onlara göz kırpıyor, yanına alıyorsun. Yazıklar olsun. Ekonomiyi en kısa zamanda düzelteceğiz. Dünyanın bir problemi bu ama bunu çözeceğiz. Türkiye bu girdaptan çıkacak. Sıkıntımız var ama çok şey yapıldı, herkes elini vicdanına koydun. Emekliye destek vereceğiz, eyvallah bu şartlarda yaşanmaz. Biz de onu biliyoruz. Asgari ücretliye destek vereceğiz. Gereğini yapacağız. Artık alt yapı ve barajımızı fazlasıyla yaptık, bundan sonrası insanımız için gelirini nasıl arttıracağız ona bakacağız" (DHA)