AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın onayladığı termik santral yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, termik santralların filtresiz çalışmasına olanak sağlayan yasayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veto ettiğini söyledi. Çelik, "Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir" dedi. Erdoğan bu kararla ilk kez veto yetkisini kullandı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çelik, termik santralların filtresiz çalışmasına olanak sağlayan yasanın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edildiğini açıkladı. Çelik, "Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir" dedi. Kamuoyunda büyük tepki çeken yasa tasarısı AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmişti.

ERDOĞAN'IN İLK VETOSU

Erdoğan, Ağustos 2014’te kazandığı seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı görevine gelmiş, Haziran 2018 seçimlerinde ise tek başına ‘yürütme’ görevi aldığı başkanlık sistemine geçilmişti. Erdoğan, 2014’te geldiği Cumhurbaşkanlığı görevinde daha önce Meclis’ten önüne gelen hiçbir yasada veto hakkını kullanmamıştı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Türkiye’nin Haziran 2018’de resmen geçtiği başkanlık sistemine göre cumhurbaşkanı bir yasayı veto ettiği takdirde kanunun aynen yayımlanabilmesi için eskisinden farklı olarak Meclis'in salt çoğunluğu (301) tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Parlamenter sistemde ise geri gönderilen kanunun, kanunu imzalayan milletvekillerince yeniden imzalanması yeterliydi.

Öte yandan Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar Meclis'e geri gönderebilir.

'SARAY'A GİDEN CHP'Lİ' TARTIŞMASI

Açıklamasında 'Saray'a giden CHP'li' tartışmasına da değinen Çelik, "Geçen haftayı yoğun bir gündemle geçirdik. En önemlisi CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı makamına atılan bir iftiraydı. Önce yalan haberi yapanlar bu haberin arkasından çekildi. Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır. Cumhurbaşkanlığı makamından özür dilemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

FRANSA'YA NATO TEPKİSİ

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle görüşecek" diyen Çelik, "Şimdiye kadar NATO misyonlarına en güçlü katılımı gerçekleştirdik. NATO müttefiklerimizden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. NATO müttefiklerimizin PYD/PKK terör örgütüne destek vermesi altı çizilecek bir husustur. NATO dayanışması asla tek taraf olamaz. Çİfte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor. Terör örgütü yöneticilerini de en fazla ziyaret eden Macron olmuştur. Fransa NATO'ya ne katkıda bulunuyor bilmiyoruz. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyerek akla mantığa sığmayan bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyor. Türkiye'nin Suriye'de ne işi olduğu bellidir, terörle mücadele ediyoruz. Türkiye Avrupa'nın güvenliğini sağlıyor. Macron'a sorulması gereken soru, 'Sizin Mali'de ne işiniz var?' ya da 'Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var?' BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?" diye konuştu.

TÜRKİYE İLE LİBYA ARASINDAKİ ANLAŞMA

"Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatla tarihi bir adım atıldı" diyen Çelik, "Doğu Akdeniz'de yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye-Libya arasındaki anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda tereddüt yok" dedi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, Erdoğan'ın vetosuna ilişkin şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanması zaruretinin, insan sağlığının önüne geçmemesi gerektiğini düşünüyor."

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun 'anayasa yok' açıklamasına yanıt veren Çelik, "Bir siyasetçi Türkiye'nin anayasası yok diyorsa kendi meşruiyetini ortadan kaldırmış oluyor. Bazı sözler vardır siyasi olarak söylenmez. Türkiye'nin bir anayasası vardır ama her zaman eleştirilmiştir. Anayasalar vatandaşın siyasi mutabakatını yansıtan hukuki belgelerdir. Zamanla çeşitli değişiklikler yapılabilir. Anayasa değişikliği referanduma gitmiş ve kabul edilmiştir. Birisi Türkiye'nin anayasası yok diyorsa kendi partisinin siyasi meşruiyeti olmadığını söylüyordur" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adil Öksüz açıklamasına değinen Çelik, "Tabii ki yer söyleyemeyiz. Bir değerlendirmede bulunamayız. FETÖ ile mücadelede bir boşluk yok. Hepsinin iade edilmesine çalışıyoruz. Bu örgüt tamamen bitene kadar sürecek. Bir devlet bilgisi olarak paylaşılması doğru olmaz" ifadelerini kullandı

(Birgün)