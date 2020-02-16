"AKP Genel Başkanlığı için ismi geçen Berat Albayrak test ediliyor"

AKP kulislerinde AKP Genel Başkanlığı için ismi geçen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın il ziyaretlerinin 'test edildiği' öne sürüldü.

Gazete Duvar'daki kulis haberine göre, Albayrak’ın söz konusu programlarını değerlendiren bir siyasi analiste göre ise durum biraz farklı. Sistemle ilgili en önemli tartışmalardan birinin Cumhurbaşkanının bir siyasi partinin de genel başkanlığını yürütmesi olduğuna dikkat çeken uzman, Erdoğan’ın bu noktada genel başkanlığı Albayrak gibi güvendiği bir isme bırakabileceğini ifade ediyor. Ama bu henüz kesin olarak alınmış bir karar değil. Albayrak sahaya indirilerek bunun testi yapılıyor. AKP’yi yakından takip eden uzmana göre, Albayrak’ın il ziyaretlerinden sonra gittiği kentlerde nasıl karşılandığı ile ilgili çeşitli ölçüm ve analizler yapılmış olma ihtimali çok yüksek. Albayrak bu testlerden başarılı çıkarsa belki seçim öncesi genel başkanlık ile cumhurbaşkanlığının ayrılması kararı verilebileceği ifade ediliyor.