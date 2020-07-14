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AKP Grup Başkanvekili, Fetullah Gülen’e ‘sayın’ dedi, özür diledi

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Türkiye'de Meclis Genel Kurulu’nda konuşan AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, muhalefeti eleştirirken Fetullah Gülen’e ‘sayın’ dedi. Muş, Meclis Başkanvekili tarafından uyarılması ardından özür diledi.
AKP Grup Başkanvekili, Fetullah Gülen’e ‘sayın’ dedi, özür diledi

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis Genel Kurulu’nda muhalefeti eleştirirken Fetullah Gülen’e ‘sayın’ diyerek konuştu. Muş, Meclis Başkanvekili’nin uyarısı ardından özür dileyerek sözlerinin ‘dil sürçmesinden’ kaynaklandığını söyledi.

Konuşması sırasında, muhalefet sıralarına dönerek, “Siz ne zamandan beri terörist görüyorsunuz Sayın Fetullah Gülen’i? Söyler misiniz?” diye konuştu.

Bu sözlerin ardından Meclis Başkanvekili, Mehmet Muş’un sözlerini düzeltmesini istedi. Meclis Başkanvekili, “Sayın Muş siz de sehven Sayın Fethullah Gülen dediniz, siz de onu düzeltiniz" dedi.

Bunun üzerine AKP Grup Başkanvekili Muş "Özür diliyorum Genel Kurul'dan. Dil sürçmesi" dedi. Dil sürçmesini muhalefetin ‘insicamını bozmasına’ bağladı.

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