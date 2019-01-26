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“AKP Hükümeti kendi stratejik çıkarları için Kıbrıs Türk toplumunu rehin tutmaktadır.”

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“AKP Hükümeti kendi stratejik çıkarları için Kıbrıs Türk toplumunu rehin tutmaktadır.”
“AKP Hükümeti kendi stratejik çıkarları için Kıbrıs Türk toplumunu rehin tutmaktadır.”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yönetim Kurulu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “tüm seçenekler masada olmalı” söylemiyle, federal çözüm tezinden uzaklaştığının ve iki devletli bir çözüm için politika değişikliği talep ettiğinin ortaya çıktığını dile getirdi

BKP Merkez Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ülkeye yaptığı ziyareti değerlendirdi.

BKP açıklamasında, Çavuşoğlu’nun söylemlerinin ayrılıkçı politikaların savunulmasını talep ettiğini gösterdiği savunularak, Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi  hükümetinin Kıbrıs sorununda ray değiştirerek ayrılıkçı ve taksimci politikaları masaya sürmeye hazırlandığı, Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ziyaretinin de başta Cumhurbaşkanı Akıncı olmak üzere Kıbrıs Türk siyasi liderliğine yeni bir ayar çekme amacı güttüğü ifade etti

Açıklamada, Kıbrıs’taki tüm  yurtsever ve federalist güçlere çağrıda bulunularak, “Tüm federalist güçlere çağrımız, Birleşik Federal Kıbrıs’ı hayata geçirmek için birlikte kararlı bir şekilde mücadeleyi yükseltmektir” denildi.

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