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"AKP, İhtiyat akçesi'nin Hazine'ye devrine ilişkin yasayı TBMM'ye getirdi"

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Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da bu yüzden görevden alındığı iddia edilmişti
"AKP, İhtiyat akçesi'nin Hazine'ye devrine ilişkin yasayı TBMM'ye getirdi"

"AKP, İhtiyat akçesi'nin Hazine'ye devrine ilişkin yasayı TBMM'ye getirdi"

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da bu yüzden görevden alındığı iddia edilmişti

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından son günlerin konuşulan konusu İhtiyat Akçesi'yle ilgli yeni bir gelişmeyi duyurdu. Yarkadaş, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına neden olduğunu ifade ettiği İhtiyat Akçesi'nin AKP tarafından Genel Kurul kararı olmadan Hazine'ye devrine ilişkin yasanın TBMM'ye getirdiğini duyurdu.

CHP 26. dönem milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş 2 gün önce sosyal medya hesabından Murat Çetinkaya'nın 'kefen parası' olarak bilinen İhtiyaç Akçesi'nin Hazine'ye devrine itiraz ettiği için görevden alındığını yazmıştı. Yarkadaş devamında, "2. Dünya Savaşı koşullarında bile bağımsızlığını korumayı başaran MB'nin getirildiği hal üzücü... AKP hiçbir kurumda itibar bırakmadı" demişti. Bugün ise AKP tarafından Genel Kurul kararı olmadan Hazine'ye devrine ilişkin yasanın TBMM'ye getirdiğini açıkladı. Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Ne dediysem o! Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın "İhtiyat Akçelerinin Hazine'ye devrine itiraz ettiği için görevden alındığı"nı açıklamıştım. Ve beklenen oldu! AKP, ihtiyat akçesinin Genel Kurul kararı olmadan Hazine'ye devrine ilişkin yasayı TBMM'ye getirdi. Zorbalık!" dedi.

İhtiyat akçesi nedir?

Yedek akçe ya da yaygın bilinen adıyla "ihtiyat akçesi" TCMB'nin kanun gereği olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı rezervler anlamına geliyor.

Şu anda MB'de yaklaşık 40 milyar TL'nin yedek akçe olarak rezervlerde olduğu biliniyor.

 

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