AKP İstanbul sonuçlarını bu nedenle mi açıklamadı? 'Temizlik' iddiası

Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, İstanbul sonuçlarının saatlerce açıklanmamasına ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

"Geciktirmenin nedeni 'belediyeyi boşaltmak' diyorlar" iddiasını gündeme getiren Ataklı, "Seçim öncesi 'Hesap soracağım, hepsini görevden alacağım' diyen İçişleri Bakanı, seçim gecesi ortalıkta hiç görünmedi.

Ama polisleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne giden yolları trafiğe kapadı. Rivayet çıktı tabii ister istemez. Deniyor ki, '25 yıldır İstanbul'u dilediği gibi yönetenler kaybettiklerini anladılar. Şimdi zaman kazanıp belediyedeki belgeleri boşaltıyorlar.' Doğru olabilir mi? Bilemem. Yazılı belgeleri yok etmek sorunu çözer mi? Artık dijital çağdayız. Ama İmamoğlu'nun kazandığı kesinleşir, mazbatasını alıp da binaya girerse, o zaman bir hasar var mı, yok mu görebileceğiz" ifadelerini kullandı.