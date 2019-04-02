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AKP, İstanbul'u listeden çıkardı: "15 büyükşehir kazandık"

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"Sandıkta verilen mesajın farkındayız"
AKP, İstanbul'u listeden çıkardı: "15 büyükşehir kazandık"

AKP resmi sosyal medya sitesinde de yayınlanan 'Aziz milletimize şükranlarımızla' başlıklı teşekkür notunda partinin 15 büyükşehiri kazandığı ifade edildi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta sandıkların bir kısmının açılmasının ardından Ankara'ya geçerek balkon konuşması yapmıştı. Erdoğan, konuşmasında AKP'nin 16 büyükşehir belediyesini kazandığını söylemişti. Ancak, AKP'nin bugün sosyal medya hesabından paylaşılan notta, partinin 15 büyükşehir belediyesini kazandığı ifade edildi.

AKP'nin kazandığı büyükşehirler şöyle:

"Balıkesir, Bursa, Erzurum, Malatya, Konya, Sakarya, Şanlıurfa, Samsun, Gaziantep, Kayseri, Ordu, Denizli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Trabzon."

AKP'nin bugün yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle AK Parti olarak bizleri, 2002 yılından bu yana seçimlerde 15. kez açık ara birinci parti yapan, sevgi ve muhabbetini esirgemeyen aziz milletime en kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu seçimin mağlubu yoktur. Galibi, bize destek versin yahut vermesin sandıkta oyunu kullanan hakkımızın her ferdidir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden alnının akıyla çıkan milletimizi, katılım oranıyla seçimde gösterdiği ferasetiyle bütün dünyaya bir kez daha demokrasi dersi vermiştir.

Vatan ve millet için kader birliği yaparak Cumhur İttifakını ülke genelinde yüzde 51.63 oy oranıyla birinciliğe taşıyan MHP'li kardeşlerimize de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.

Halkımız, 15'i büyük şehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir. Bu başarının arkasında, parti çalışmaları için sabah namazı evinden çıkıp gece yarısı eve dönen başta kadınlarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm teşkilatlarımızla birlikte AK Parti'ye gönül verenlerin emeği ve alın teri vardır.

Yerel yönetimlerde de tıpkı ülke yönetiminde olduğu gibi her zaman mazlumun, mağdurun, garip, gurebanın yanında olacağız.

Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Asla kibirlenmeyecek daima milletimizin hizmetkarı olarak milletimizle birlikte geleceği yürüyeceğiz. Sandıkta verilen mesajın farkında olarak halkımızla gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz" 

Sandıkta verilen mesajın farkında olarak halkımızla gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz."

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