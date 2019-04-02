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AKP, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçime itiraz edecek
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TÜRKİYE
02.04.2019 11:25
AKP, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçime itiraz edecek
AKP, İstanbul'un tüm ilçelerinde seçim sonucuna itiraz etme kararı aldı.
Detaylar
gelecek.
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