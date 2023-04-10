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AKP, istifa eden Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı aday göstermedi

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6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da 20 binden fazla kişi öldü. Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremin 39'uncu gününde, milletvekili aday adayı olmak için istifa etti.
AKP, istifa eden Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı aday göstermedi

Depremin ağır yıkıma yol açtığı Hatay’ın Valisi Rahmi Doğan, 14 Mayıs’ta istifa ederek memleketi Sivas’tan AKP milletvekili aday adayı olmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı istifa ile siyasete soyunan Vali Doğan’a AKP aday listelerinde yer vermedi.

Rahmi Doğan, istifa açıklamasında, “Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas’tan ‘aday adayı’ olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım” ifadeleri ile yoğun eleştiri almıştı.

“DEPREM FELAKETİ YÜREĞİMDE TARİFİ İMKANSIZ DERİN YARALAR AÇTI”

Hatay Valiliği’nden AKP Sivas milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Doğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

*Hatay’da görev yaptığım süre içerisinde Hatay’a ve Hataylılara hizmet etmek için canla başla çalıştım. Elimden geldiği, gücümün yettiği kadarı ile memleketimiz için güzel işler yapmaya gayret ettim. Hataylı hemşehrilerim bu sürecin en büyük şahididir.

*Görev yaptığım süre içerisinde; sel baskınları, orman yangınları, pandemi, İdlib’deki çatışmalar gibi birçok zorlu olaya şahitlik ettim ve bu süreçleri layıkıyla yürüttüm.

*Son olarak yaşadığımız deprem felaketi yüreğimde tarifi imkansız derin yaralar açtı. Ben de sizler gibi, eşimle beraber yaşadım bu felaketi. Dostlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve bunca zaman hizmet ettiğim değerli hemşehrilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım. Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum.

*Değerli hemşehrilerim; Bugün itibari ile Hatay’dan ayrılıyorum. Ancak kalbim ve gönlüm hep sizinle olacak. Nasip olur da milletvekili olursam, Hatay’ın “Onikinci Milletvekili” hissiyatıyla Hatay için de çalışacağımdan, Hatay’ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağımdan asla şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah’a emanet ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

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