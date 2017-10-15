AKP ‘istifa krizi’ni yalanladı: İstifaya direnen belediye başkanı yok

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, partide istifaya ‘direnen’ belediye başkanı olmadığını söyledi.

Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ işaretinin ardından parti teşkilatında değişimler yaşanmış, bazı belediye başkanlarının istifalarının istendiği öne sürülmüştü.

Kulislere göre istifaya ‘direnen’ büyükşehir belediye başkanları, Melih Gökçek ve Edip Uğur.

Kaya, Habertürk’ten Kübra Par’a konuştu.

Bazı belediye başkanlarının kendi performanslarının ‘düşüklüğünü’ kabul ettiğini söyleyen Kaya, Par’ın “Ama direnen belediye başkanlarının da olduğu söyleniyor” çıkışına şöyle yanıt verdi: “Böyle bir şey olmadığını lütfen bilin.”