  • BIST 91.687
  • Altın 226,144
  • Dolar 5,4752
  • Euro 6,2841
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

AKP kadın kolları başkanına belediyeden maaş

»
AKP Giresun Tirebolu İlçesi Kadın Kolları Başkanı Güllü Aydın Yılmaz’ın belediyeden maaşa bağlandığı ortaya çıktı.
AKP kadın kolları başkanına belediyeden maaş

8 aylığına 5 aracı 1,3 milyon liraya kiralaması ve hayali TOKİ projesiyle gündeme gelen Giresun Tirebolu İlçesi Belediyesi’nde maaş skandalı patlak verdi. AKP Kadın Kolları Başkanı Güllü Aydın Yılmaz’ın, Belediye şirketi Kentsel Yönetim’de maaşa bağlandığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre aktif olarak partide görev yapan Yılmaz'ın, Belediye'de çalışmadığı halde Belediye'den maaşa bağlanması büyük tartışma yarattı. Yine, AKP İlçe Başkanı sekreteri ile Başkan Abdullah Karapıçak'ın akrabasının da aynı şekilde Belediye'den maaşa bağlandığı belirlendi.

'EVET, BELEDİYE'DEN MAAŞ ALIYORUM'

Belediye şirketinden ayda bin 665 lira maaşa bağlanan AKP Kadın Kolları Başkanı Güllü Aydın Yılmaz, iddiayı doğruladı. “Evet, Belediye şirketindeyim” diyen Aydın, buradan da geçici görevle bir hastanede çalıştığını söyledi. Aydın, “Ama maaşımı belediyeden alıyorum” dedi.

Aydın, AKP Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptığı halde Belediye şirketinden maaş almasının ne kadar doğru olduğu yönündeki soruya da, “Bunu niye soruyorsunuz?” yanıtını verdi.

HİZMET PARTİYE, FATURASI DEVLETE

Yine AKP İlçe Başkanı Hasan Durmuşkaya’nın partideki sekreteri olan ve mesaisini partide geçiren Kübra İmamoğlu'nun da aynı şekilde belediye şirketinden maaş aldığı ortaya çıktı. 

Konuyla ilgili soruyu yanıtlayan İlçe Başkanı Durmuşkaya, “Evet, kendisi partide benim sekreterimdir. Benimle çalışıyor” demekle yetindi. Durmuşkaya, sekreterinin partide çalışıyor olmasına rağmen belediye şirketinden maaşa bağlanması konusunda ise sessiz kaldı.

AKRABAYA 5 BİN LİRA MAAŞ

Sekreterin Belediye'den aylık bin 735 lira aldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Abdullah Karapıçak'ın akrabası Abdülhamit Karapıçak'ın da aynı Belediye şirketinde “Müdür” olarak görevlendirildiği ve 5 bin lira maaş aldığı belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de, kenevir için yatırımcılardan 2 bine yakın telefon13 Ocak 2019 Pazar 16:22
  • Palu ailesi adliyeye sevkedildi13 Ocak 2019 Pazar 15:55
  • Erdoğan adayını fırçaladı: Senin niye bıyığın yok? (VIDEO HABER)12 Ocak 2019 Cumartesi 21:12
  • Fanatik Galatasaraylı oğluna bir isim koydu ki12 Ocak 2019 Cumartesi 20:00
  • Üniversite kitabında cinsiyetçi sorular: Hangisi kadını daha çekici yapar?12 Ocak 2019 Cumartesi 20:00
  • İstanbul Florya'da iki tren çarpıştı! (VIDEO HABER)12 Ocak 2019 Cumartesi 19:34
  • İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü! Mahsur kalan işçiler kurtarıldı12 Ocak 2019 Cumartesi 19:15
  • Erdoğan: Cumhuriyet yeniden kuruluş değil, Selçuklu ve Osmanlı'nın devamı12 Ocak 2019 Cumartesi 16:05
  • Ankara'da okul müdürü öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymesini yasakladı: Caiz değil12 Ocak 2019 Cumartesi 16:03
  • Türkiye'de 720 doktora soruşturma engeli12 Ocak 2019 Cumartesi 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti