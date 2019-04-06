AKP, KHK ile ihraç edilen HDP'li adayın mazbatasına itiraz etti: İkinciye verilsin

AKP'nin Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, HDP'nin Bağlar adayı Zeyyat Ceylan'ın KHK kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağını öne sürerek, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesi için başvuruda bulundu.

AKP'nin Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, HDP'nin Bağlar adayı Zeyyat Ceylan'ın öğretmen olarak görev yapmakta iken KHK kapsamında ihraç edildiği için mazbata alamayacağı iddiasının yer aldığı dilekçesi ile İl Seçim Kuruluna başvuruda bulunarak mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya mazbata verilmesi gerektiğini savundu.

Başvuruda, OHAL kapsamında alınan tedbirlere atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişilerin kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler."

Başvuruda, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Kadılı Mahallesi'nde resmi olmayan sonuçlara göre muhtarlık seçimini kazanan Hüseyin Arslan hakkında Yüksek Seçim Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı karara atıfta bulunularak, kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerinden Arslan'a mazbata verilemeyeceğine, seçilme yeterliliği taşıyan ve Arslan'dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiği yönünde karar verildiği anımsatıldı.

Bağlar’da HDP 116 bin 369 oy alarak yüzde 70 oy oranına sahipken, AKP’nin adayı Beyoğlu 42 bin 117 oy ile yüzde 25 oy oranında kaldı.

Dün, Kars'ın Dağpınar beldesinde HDP'den belediye eşbaşkanı seçilen Abubekir Erkmen’e KHK ile ihraç edildiği için mazbatası verilmemişti.