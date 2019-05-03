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AKP Kocaeli İl Başkanı istifa etti

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31 Mart seçimleri sonrasında merkez ilçe İzmit’i CHP'nin kazandığı Kocaeli'de AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy bugün genel merkezin talebiyle görevinden istifa etti.
AKP Kocaeli İl Başkanı istifa etti

AKP Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy genel merkezin talebi ile başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre 31 Mart seçimlerinden ve 13 AKP'li belediyenin bulunduğu Kocaeli'de merkez ilçe İzmit'i CHP'nin kazanmasından bahseden Eryarsoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"13- 0 olan ilçelerde durum İzmit’in kaybedilmesi ile 12’ye düştü. İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın aday olması ile boşalan il başkanlığı koltuğuna Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ataması ile görevlendirildim. Görev yaptığım süreç içinde hiç aday olmadım ve teşkilat bünyesinde kalmayı tercih ettim. İki seçimi teşkilatımız ile geçirdik. Son dönemlerde yapılan en muhteşem mitingleri yapıp oylarımızı arttırdık.

İzmit Belediye Meclisi'nde çoğunluğu kazanmamıza rağmen Belediye Başkalığını kazanamadık. Viktor Hugo'nun dediği gibi, kimse senin dalgalarla mücadelene bakmaz. Gemiyi karaya çıkarıp çıkarmadığına bakar. İzmit Belediyesi'ndeki başarısızlık benimdir.

İstifa talebimi Genel Merkeze ilettim ve kabul edildi. Bugün itibari ile istifa ettim. Milletimiz için gece gündüz çalıştım ve alışmaya devam edeceğim. Şahsım adına başarılı ve şerefli bir dönemi geride bıraktım. Tüm Kocaelili hemşehrilerimden helallik istiyorum."

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