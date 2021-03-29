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AKP kongresine katılan vekil ‘corona’ya yakalandı

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AKP’nin geçen haftaki olağan kongresine katılan Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
AKP kongresine katılan vekil ‘corona’ya yakalandı

Tamer, Covid-19 testinin pozitif çıktığını şu tweet’le duyurdu: “Bugünkü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesi’nde yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum.”

Tamer, partisinin 24 Mart’ta Ankara’da düzenlenen 7’nci olağan kongresinden fotoğraflar paylaşmıştı. Covid-19 salgınına rağmen kongreye binlerce kişi katılmış, tedbirlere uyulmadığı görülmüştü.

 

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