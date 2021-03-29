AKP kongresine katılan vekil ‘corona’ya yakalandı

Tamer, Covid-19 testinin pozitif çıktığını şu tweet’le duyurdu: “Bugünkü yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesi’nde yattığımı belirtir dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum.”
Tamer, partisinin 24 Mart’ta Ankara’da düzenlenen 7’nci olağan kongresinden fotoğraflar paylaşmıştı. Covid-19 salgınına rağmen kongreye binlerce kişi katılmış, tedbirlere uyulmadığı görülmüştü.
7.Ak Parti Olağan Büyük Kongrede Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız @RTErdogan hitaplarını gerçekleştiriyor.. #TürkiyeİçinGüvenVeİstikrar.. pic.twitter.com/fkcWXmMxIK— Op.Dr. İsmail TAMER
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