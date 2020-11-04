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AKP: KTÖS’e en sert karşılık verilecek

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın yayımladığı basın açıklamasına tepki göstererek, "Öğretmenlikle ve sendikacılıkla bağdaşmayan bu açıklama Kıbrıs Türk davasına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırıdır.
AKP: KTÖS’e en sert karşılık verilecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın yayımladığı basın açıklamasına tepki göstererek, “Öğretmenlikle ve sendikacılıkla bağdaşmayan bu açıklama Kıbrıs Türk davasına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırıdır. Bu açıklamadan sorumlu olanları şiddetle kınıyoruz” dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın yayımladığı basın açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası adına yayımlanan sözde basın açıklaması, faşist ve ahlaksız bir dille Sayın Cumhurbaşkanımıza ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a saldırmaktadır. İftira ve nefret suçu ile dolu bu metin bir açıklama değil, karanlık bir zihniyetin tezahürüdür. Cumhurbaşkanımıza dönük olarak bu yapılanma tarafından kullanılan ifadelere, siyasi ve hukuki olarak en sert karşılığı vereceğiz. İsmindeki ‘Türk’ sıfatını hak etmeyen bu yapılanmanın sözde açıklamasını bir ‘beşinci kol faaliyeti’ olarak değerlendiriyoruz. KKTC’nin milli iradesini hiçe sayan bu yapılanma, Rum Kesimi lideri ile görüşmesi öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ı hedef aldı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük hadlerini aşan bir açıklama yaptı. Bu açıklama Rum tezlerine biat etmek, Türkiye ve KKTC’ye düşmanlık etmektir.”

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